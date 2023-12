Omicidio di Lino Celesia, minacce ai fratelli indagati e scooter in fiamme nella notte

Mentre proseguono le indagini sull'omicidio del 22enne palermitano, sui social e nella vita reale continuano gesti di odio e violenza. Ecco gli ultimi sviluppi.

Nuovi elementi per le indagini sull’omicidio di Rosolino “Lino” Celesia, avvenuto davanti alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi a Palermo: lo scooter appartenente a un parente della giovane vittima sarebbe stato incendiato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti di polizia per gli accertamenti di rito.

Omicidio Celesia, scooter di un parente incendiato

Secondo le prime indiscrezioni, lo scooter danneggiato in via Benvenuto Cellini – nel quartiere Cep di Palermo – apparterrebbe a un parente di Celesia. Sono in corso gli accertamenti per comprendere chi possa aver commesso un gesto simile e per quali ragioni.

Le indagini

Proseguono nel frattempo le indagini sull’omicidio, coordinate dalla Procura di Palermo. Sono al momento due le persone indagate: si tratta di due fratelli di 17 e 22 anni. Il primo, secondo gli inquirenti, avrebbe sparato al culmine di una lite ed è accusato dell’omicidio: a confermare questa versione dei fatti ci sarebbe l’audio di un video registrato nella zona del delitto. Il fratello è accusato – al momento – di detenzione illecita d’arma da fuoco.

Rimane da chiarire la causa della lite culminata in omicidio. Pare che non si trattasse del primo scontro tra Celesia, ex promessa del calcio siciliano, e i due fratelli.

Minacce sui social ai fratelli indagati

Negli scorsi giorni, i due fratelli indagati per l’omicidio di Rosolino Celesia sono stati oggetto di un vero e proprio “linciaggio” sui social. Minacce, insulti, critiche da sconosciuti ma anche da conoscenti e amici del 22enne ucciso. Su TikTok qualcuno avrebbe perfino divulgato le foto dei due fratelli, accompagnandole a messaggi minacciosi e insulti di ogni tipo.

