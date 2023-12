Commerciante d’auto freddato in campagna, si attende l’autopsia sul corpo di Francesco Simone

Proseguono le indagini a Favara: esame fondamentale per chiarire la dinamica dell'omicidio del 69enne.

Prevista per oggi, sabato 9 dicembre 2023, l’autopsia sul corpo di Francesco Simone, il commerciante d’auto 69enne ucciso a Favara (in provincia di Agrigento) lo scorso giovedì mattina.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle indagini.

Autopsia sul cadavere di Francesco Simone

La Procura di Agrigento, che ha aperto l’inchiesta sull’omicidio, ha disposto l’autopsia – che sarà preceduta da una TAC – per chiarire le cause esatte e la dinamica della morte del 69enne, freddato a colpi di pistola nella sua casa di campagna in contrada Poggio Muto.

L’accertamento si svolgerà – a cura del medico legale Alberto Alongi – nella sala mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e potrebbe portare a una svolta nelle indagini sul brutale assassinio che ha sconvolto l’Agrigentino.

La ricostruzione dell’omicidio e le indagini

In base alle prime indiscrezioni, il killer avrebbe mirato al volto del commerciante d’auto. Mentre si attende l’esito dell’autopsia, proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sugli ultimi momenti di vita di Francesco Simone. Al vaglio degli inquirenti anche i tabulati telefonici del commerciante, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, e le testimonianze. Non è chiaro se vi fossero telecamere nella zona in cui è avvenuto l’omicidio.

