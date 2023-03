Pestato e ucciso, nuovo omicidio in Sicilia: c’è un fermo

Il 40enne accusato dell'omicidio, avvenuto nella sera del 20 marzo a Scoglitti, avrebbe già confessato. Proseguono le indagini.

Ancora violenza in Sicilia, in particolare a Scoglitti (frazione balneare di Vittoria, in provincia di Ragusa), dove ieri sera si è consumato un omicidio.

C’è già un fermo per il delitto, avvenuto ieri sera nelle campagne della frazione del Ragusano. Sono in corso le indagini di rito sull’accaduto.

Omicidio a Scoglitti, morto 40enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’assassinio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite. La vittima è un uomo di circa 40 anni, di nazionalità rumena. A ucciderlo, nei pressi di un’area con numerose aziende agricole, sarebbe stato un connazionale. Lo avrebbe pestato fino a togliergli la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini di rito. Sembra che il presunto omicida, già fermato dalle forze dell’ordine, abbia confessato il delitto. Rimangono ancora da chiarire il movente e la dinamica esatta dell’accaduto.

Purtroppo sono diversi gli episodi simili registrati in tutta la Sicilia nelle ultime settimane. Uno degli ultimi casi è stato il terribile omicidio-suicidio avvenuto a Gioiosa Marea (in provincia di Messina): un ex finanziere in pensione avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Le vittime della tragedia sono state Tindaro Molica Nardo (65 anni) e la coniuge Maria Bonina Buttò (59 anni).

Immagine di repertorio