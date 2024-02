Operazione antidroga a Palermo, piazze di spaccio trasversali: proiezioni fino a Trapani

Diversi i quartieri interessati: Brancaccio e Ballarò, ma anche Guadagna ed Arenella.

La polizia di Stato ha condotto un’operazione antidroga a Palermo, con particolare attenzione alle piazze di spaccio, diramate su diversi quartieri del capoluogo, proiettandosi fino a Trapani.

Operazione antidroga: 15 indagati a Palermo

Sono 15 gli indagati ritenuti responsabili di detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente. La polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo.

In particolare, è stata disposta la custodia cautelare in carcere a carico di 8 indagati, la misura degli arresti domiciliari a carico di 6 indagati e per 1 indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le piazze di spaccio da Brancaccio all’Arenella

I successivi approfondimenti riguardano in particolar modo le piazze di spaccio esistenti su più contesti territoriali, fortemente condizionati dal fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

In proposito, le indagini sono state estese oltre al territorio di Brancaccio, anche nelle aree cittadine di Ballarò, Guadagna ed Arenella. Nel corso dell’operazioni si sono delineati anche rapporti trasversali di compravendita tra soggetti che insistono in diversi ambiti, con proiezioni anche in provincia di Trapani.

Nel corso dell’attività investigativa 5 indagati, colti in flagranza di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, sono stati tratti in arresto. L’operazione antidroga a Palermo, nel complesso, ha consentito il sequestro di 116 Kg di hashish, 15 kg di marijuana e 600 gr di cocaina.