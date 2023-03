Operazione antidroga a Bagheria, gli indagati

Svelati i nomi degli indagati nell'operazione tra Bagheria e Palermo condotta stamani dai carabinieri e denominata "Persefone 2 ""

Alle prime ore di stamattina, in Palermo e Bagheria, i militari del Nucleo Investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Palermo, hanno eseguito a 21 ordinanze di custodia cautelare, 9 disposte in carcere, altre 8 agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e spaccio di stupefacenti, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. L’operazione è stata denominata “Persefone 2“.

I nomi

Nell’operazione tra Bagheria e Palermo condotta dai carabinieri: in carcere sono stati portati: Francesco Paolo Lo Iacono, 42 anni, di Palermo; Salvatore Salerno, 64 anni, di Palermo; Rosaria Di Gregorio, 55 anni, di Palermo; Francesco Torres, 32 anni, di Palermo; Giovanni Tripoli, 65 anni, di Bagheria; Paolo Rovetto, 28 anni, di Palermo; Daniele Cardinale, 43 anni, di Palermo; Alfredo Caruso, 38 anni, di Palermo; Stefano Marino, 50 anni, di Palermo. Ai domiciliari: Francesca Guadalupo, 42 anni, di Palermo; Giuseppe Salerno, 37 anni, di Palermo; Leandro Salerno, 26 anni, di Palermo; Calogero Benigno, 24 anni, di Salemi; Matteo Tomasello, 42 anni, di Palermo; Pietro Di Paola, 32 anni, di Palermo, Giuseppe Di Gregorio, 47 anni, di Palermo; Mario Marretta, 78 anni, di Palermo. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: V. A., 29 anni, di Palermo; A. A., 57 anni, di Palermo; D. G. F., 37 anni, di Palermo; G. G., 35 anni, di Palermo.