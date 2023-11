Opere pubbliche: a Regalbuto approvato il Piano triennale

Il documento ha ricevuto il via libera da parte dell’Amministrazione comunale e adesso attende la ratifica finale da parte del Civico consesso. Per il 2024 sono stati messi a disposizione complessivamente 2,3 milioni di euro

REGALBUTO (EN) – La Giunta municipale, presieduta dal sindaco Vittorio Angelo Longo, ha provveduto ad approvare all’unanimità lo schema del Piano delle opere pubbliche che traccia le linee guida degli interventi che verranno realizzati nel triennio 2024-2026 dall’Amministrazione e il relativo elenco annuale, che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione e nel bilancio.

L’importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma ammonta a 56.741.749,06 euro così suddiviso: per il primo anno 2.340.688,37 euro; per il secondo anno 11.166.898,23 euro e per il terzo anno 43.234.162,46 euro. Le risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge ammontano a 857.800,00 euro; gli stanziamenti di bilancio ammontano a complessivi 3.341.069,00 euro e le risorse derivate da altre tipologie ammontano a 325 mila euro.

Nel programma sono inseriti lavori di recupero, manutenzione straordinaria, ristrutturazione che riguardano infrastrutture stradali, infrastrutture sociali, beni culturali. Tra gli interventi più onerosi da porre in essere: i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento in contrada Torre per un importo totale di 7.880.059,24 euro; il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli spazi di valenza storica del quartiere S. Ignazio per un importo di 6.115.548,56 euro; la riqualificazione di Piazza della Repubblica e di via Gianfilippo Ingrassia per un importo di 2.792.372,11 euro; il progetto definitivo per la ristrutturazione e il completamento degli impianti sportivi della cittadella dello sport in località Piano Arena per un importo di 1.151.253,38 euro; i lavori di riqualificazione urbana del tratto di via Garibaldi (largo della Regione) antistante l’ufficio postale e zone limitrofe I stralcio per un importo di 675 mila euro; lo studio di fattibilità relativo al restauro e al risanamento conservativo dei prospetti degli immobili monumentali denominati Collegio di Maria e convento Sant’Agostino in San Giovanni per un importo di 1.957.798,61 euro.

Dopo l’approvazione l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Dlgs 267/2000 e passerà a giorni al vaglio del Civico consesso.