Opportunità per il turismo, il ministro Santanché a Seoul

ROMA – “L’Italia e la Corea del Sud hanno solidi rapporti di amicizia che si innestano su profonde relazioni culturali, scientifiche ed economiche, tanto che l’anno prossimo celebreranno 140 anni di relazioni diplomatiche”, ha dichiarato il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“L’Italia ha sempre attirato l’interesse dei viaggiatori coreani grazie al suo vasto patrimonio culturale, artistico e turistico, inclusi grandi eventi sportivi come la Ryder Cup, che Roma ospiterà tra il 29 settembre e il 1° ottobre”, ha proseguito. “Ma soprattutto si rileva un crescente interesse verso destinazioni meno note, legate all’enogastronomia, alla cultura e allo sport, e l’Italia è stata la principale destinazione europea per i turisti coreani, con oltre 1 milione di arrivi nel 2019. E, nonostante la pausa dovuta alla pandemia, gli arrivi stanno tornando ad aumentare in modo significativo. Allo stesso tempo, anche gli italiani stanno riscoprendo la Corea del Sud come meta turistica”.

Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè nell’arco della sua visita istituzionale in quel di Seoul – la prima di un ministro italiano dalla fine della pandemia – occorsa dal 18 al 20 settembre.

Il ministro – a capo di una delegazione di alto livello, che ha visto la partecipazione dell’ad di Enit Ivana Jelinic, del presidente dell’Italian Trade Agency Matteo Zoppas, del consigliere politico del ministro del Turismo, On. Gianluca Caramanna, oltre che di una importante rappresentanza del settore alberghiero, del trasporto aereo, crocieristico e intermodale – ha guidato una missione commerciale finalizzata a rafforzare la cooperazione in ambito turistico e, quindi, a creare nuove opportunità per il comparto.