Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno del Leone

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno del Leone.

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno del Leone.

Fortuna

Il desiderio fondamentale del Leone in questo 2024 è quello di liberarsi da qualche costrizione. Da febbraio 2023 il Leone ha vissuto preoccupazioni o si è messo in gioco in altri ambienti, ma è finalmente pronto a dire “no”. Molto interessante il cielo della fortuna, intesa come occasioni, tra luglio e settembre.

Amore

Più volte il Leone si chiederà se, in amore, la persona che vi siete messi al fianco è autentica. Non vivrà una crisi sentimentale vera e propria, ma bisognerà stare attenti dal punto di vista delle relazioni, soprattutto nei primi mesi dell’anno. L’amore, quindi, potrebbe diventare un problema, ma si sbloccherà da giugno in poi. Per gli incontri, aprile sarà un mese importante. C’è qualcosa di buono a luglio quando Venere sarà nel segno.

Lavoro

Il cielo del lavoro, dopo un inizio faticoso, da giugno sarà ottimo. I primi mesi dell’anno serviranno a programmare i mesi successivi: verrà intrapresa una strada diversa, scioglierà quelle catene che lo costringono, per imparare finalmente a liberarsi di tutto ciò che gli va stretto.

