Oroscopo di lunedì 29 maggio 2023: i segni fortunati di inizio settimana

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, lunedì 29 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mercurio e Giove in Toro vi rendono particolarmente responsabili e costruttivi, favorendo un atteggiamento analitico e rigoroso al lavoro, nelle faccende pratiche. Potreste ricevere un sostegno considerevole da una persona competente che vi segue con attenzione e che ha stima di voi. La configurazione di oggi apre delle prospettive interessanti nel settore del lavoro.

Toro

Fino a sera la Luna in Vergine tifa per voi. Se si parla di lavoro, sia l’astro d’argento che Mercurio (nel segno) vi spianano la strada: potete ottenere buoni risultati nelle attività consuete. Mercurio sosterrà i programmi di studio, le contrattazioni, i colloqui di lavoro! il barometro dell’amore segna sereno per tutta la serata. Dedicate tempo al vostro aspetto, alla bellezza.

Gemelli

La Luna nel quarto campo non è il massimo per voi, ha qualcosa di teso, che potrebbe rendervi più suscettibili e permalosi del solito. Nel mirino sfera intima – privata, famiglia, abitazione. Inutile attendere che il destino modifichi la situazione, quando sta a voi cambiare direzione e scegliere una strada di maggiore serenità e sincerità. Serena, tranquilla la serata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Diplomazia’ la parola chiave che apre tutte le serrature e chiude invece fuori i problemi. A suggerirvela la Luna, amica del vostro segno. Per vivere sereni e in pace vi toccherà mediare, non solo in coppia, anche e soprattutto sul lavoro, nella gestione di trattative. Se il boss siete voi, il vostro carisma eserciterà un’influenza indiscutibile sull’andamento lavorativo della giornata.

Leone

Stelle propizie per esporre le vostre idee e farvi valere in termini economici. Puntate sulla vostra indiscussa abilità, senza tralasciare la disponibilità a collaborare; ci sono le configurazioni astrali ideali per prendere una decisione rilevante a riguardo del lavoro. Datevi da fare per svolgere al meglio le vostre mansioni per poi potervi dedicare al piacere della vita di relazione.

Vergine

Il cielo vi è amico, approfittatene. Lucidi, determinati e tosti nel senso positivo. E concreti, abili nel maneggiare il denaro (guadagnarlo e spenderlo), resistenti ai problemi, allo stress e alle defezioni altrui. Con queste premesse la vostra non potrà che essere una scalata irresistibile verso l’obiettivo! Serata serena, in famiglia, con la Luna che passa in Bilancia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna nel segno che precede il vostro; fermi quindi al giallo fino all’aperitivo serale. L’ostacolo più imponente da rimuovere, anche troppo rispetto alle vostre forze, è il vostro astro guida Venere (l’amore), che da tempo si è messo di traverso. La mossa più saggia, e anche quella più furba, è di non focalizzarsi sul problema, di natura personale o amichevole e occuparvi d’altro.

Scorpione

Il vostro stato d’animo è leggero: permette di divertirvi e di assaporare le gioie della vita in molte circostanze, anche quelle apparentemente banali. Profondità di sentimenti, intese speciali e incontri piacevoli. Siete consapevoli delle vostre doti, notevoli; sapete usare il vostro fascino intrigante e la vostra intelligenza strategica per allontanare abilmente eventuali problemi.

Sagittario

Le stelle di questo ventinovesimo giorno di maggio sono ben disposte nei vostri riguardi. Agevolano opportunità, regalano successi: per alcuni in campo sociale, per altri in campo professionale. Avete un’attività autonoma? Tenetevi pronti a misurarvi con nuovi traguardi! L’ambizione è ben stimolata e vi aiuta a espandere gli orizzonti. Piacevole serata con gli amici.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 29maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Splendido periodo, per la maggior parte di voi. E’ il vostro momento e c’è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio: non esitate nel cogliere al volo tutte le occasioni che visi presenteranno! Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione tanto meno momenti deliziosi in amore, se siete in coppia ma anche se non lo siete.

Acquario

Non lamentatevi se dovete lavorare in questo periodo. Tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri e aspettative: potrete in molti casi consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti garanzie soprattutto sul piano finanziario. La serata promette momenti deliziosi con il partner, amori nuovi di zecca per i single e i più giovani. Viaggi per molti.

Pesci

La Luna nella Vergine vi lancia sfide molto stimolanti: mette alla prova la vostra abilità in vari modi. La famiglia continua a impegnare parte delle vostre energie, richiedendovi una presenza attenta e vivace. Una crescente emotività vi rende più impulsivi del solito, ricordatevi di ascoltare con attenzione il punto di vista degli altri. L’amore ti stuzzica, lasciatevi circuire.

Fonte immagine: Quique da Pixabay