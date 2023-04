Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 16 aprile 2023

Oroscopo di oggi, domenica 16 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 16 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Imbronciati con la Luna malinconica in dodicesima Casa, mentre suo marito il Sole illumina il vostro segno di idee, di progetti, di iniziative che ritenete vincenti, che per ora sono ferme lì, in attesa di essere realizzate. Se poi ci aggiungete la quadratura con Venere che scompiglia le carte in tavola sul fronte amoroso, la vostra luna storta può essere pienamente giustificata.

Toro

Giornata intensa sotto il profilo della socialità, con la Luna nell’undicesimo Campo che vi distoglierà, una volta tanto, dal lavoro, dalle solite preoccupazioni. Curiosità e senso dell’umorismo saranno i tratti salienti! Vi attendono nuovi interessi da approfondire ma anche incontri che lasceranno il segno. Novità importanti nella sfera spirituale e buona intesa con il partner.

Gemelli

I pianeti in Pesci rendono turbolenta la vostra domenica. Fate attenzione agli sbalzi d’umore, momenti di esaltazione potrebbero alternarsi a momenti di malinconia. Ricordatevi che la fiducia è una cosa seria e non bisogna concederla scioccamente, ma sempre e soltanto a ragion veduta: diffidate di chi vi adula e fidatevi invece della sincerità spassionata di un amico.

Cancro

Sedicesimo giorno di marzo trionfale per il Cancro! Potete contare, infatti, su un giorno eccezionale. Non vi mancherà nulla, come è giusto: qualunque cosa decidiate di fare, avrà il più completo successo. Forma sostenuta e di ottima fattura, Marte nel segno vi assicura muscoli scattanti e risultati brillanti nello sport, se ne praticate uno. Viaggi all’estero per i più fortunati.

Leone

Giorno eccellente per chi è anziano, godrete di autorità e considerazione e le vostre opinioni verranno ascoltate con molto interesse. Siate generosi e mettete l’esperienza al servizio di chi ve la chiede! La Luna oggi in ottavo campo assume importanza nella vostra famiglia in merito a una decisione che ha creato problemi nei giorni scorsi: troverete finalmente un accordo!

Vergine

Quest’ultimo giorno della settimana vi vede faticare decisamente non poco soprattutto sul piano delle relazioni interpersonali messe alla prova dalla Luna e Saturno nel settimo campo: tendete ad avere reazioni eccessivamente brusche con il prossimo, per motivi assolutamente banali. Se siete stabilmente in coppia, siete in disaccordo su tutto, o quasi. Puntate sul sesso.

Bilancia

Anche se tutto andrà per il meglio, sarete incontentabili: nulla sarà, infatti, di vostro gradimento e ciò che potrà entusiasmare gli altri vi lascerà del tutto indifferenti. Dosate bene le vostre energie, evitando gli sforzi fisici non necessari e rinviando gli impegni meno urgenti. Amore e umorismo sono rimedi infallibili contro la malinconia, l’insoddisfazione e l’umore nero!

Scorpione

Come vi sentirete oggi? Come se toccaste il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto! Si annuncia, quindi, splendido questo giorno festivo: apparite in gran forma, insolitamente socievoli e ben disposti a condividere con gli amici tanti progetti di svago e di divertimento. I single e i più giovani avranno l’opportunità di lasciarsi rapire da un amore nuovo.

Sagittario

Staccate la spina, se avvertite stanchezza o il desiderio di analizzare con calma una situazione privata che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di un vostro familiare su cui avevate puntato: vi sentite traditi, ma non è così, se ci pensate bene! In amore, siete deconcentrati ma il partner è al vostro fianco e vi comprende benissimo.

Capricorno

Farete di tutto per farvi apprezzare in società! Se partite per una vacanza o per una semplice gita, assicuratevi d’avere compagni di viaggio allegri e felici con cui condividere momenti di totale spensieratezza. L’atmosfera è distesa anche nel rapporto di coppia e, in questo giorno, avrete più di un motivo per sentirvi appagati. Aiutate un amico che ha bisogno di voi.

Acquario

Pur essendo domenica, dovete occuparvi di soldi: mettere ordine nei conti di casa, programmare una serie di pagamenti e di spese per la vostra abitazione. Così, almeno, riportano Luna e Saturno nel vostro secondo campo, la banca dello Zodiaco! Periodo sereno, felice sotto il profilo sentimentale, se siete stabilmente in coppia. Serata in pizzeria con un gruppo di amici.

Pesci

Grande festa nel vostro cielo, grazie alla Luna nel segno. Gratificazioni vi attendono in tutti i settori: amore, amicizie, vita sociale, viaggi! Solo in famiglia un filo di prudenza vi è richiesta dalle stelle, per evitare fastidi e inutili discussioni con persone anziane. Riceverete inviti e avrete l’occasione giusta per entrare in ambienti nuovi e conoscere persone interessanti.