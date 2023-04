Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 30 aprile 2023

Oroscopo di domani, domenica 30 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 30 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna in Vergine. È un buon giorno per voi, dopo tutto avete pur sempre Giove nel segno. Potreste riservare un momento di questa domenica al corpo e alla salute, dedicandovi a un’attività fisica che vi faccia sentire a vostro agio, piacevolmente consapevoli della vostra dimensione corporea. Senza forzare, però… Approfittate del vostro buonumore e rendetelo concreto!

Toro

Siete interessati da una geometria astrale incredibile, offre molti stimoli e vantaggi sotto ogni profilo. Le vostre ambizioni, ad esempio, ricevono il riscontro desiderato: Luna e Saturno in segni amici potrebbero servirvi l’occasione attesa! Sbocciano passioni profumate come fiori in un giardino incantato nascosto da occhi indiscreti. Uno spettacolo a cui non mancare.

Gemelli

È difficile individuarne i motivi, ma è chiaro a tutti che siete di malumore. Che sia la ormai classica ma sempre attuale questione di… cuore? Per imporvi all’attenzione di chi conta, evitate atteggiamenti strafottenti e puntate sulla dolcezza. Per non appesantire lo stomaco, mangiate con moderazione e soprattutto intavolate le eventuali discussioni ‘fuori pasto’.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I pianeti sopra il vostro capo rischiarano la vostra mente… Dalla vostra parte avete anche la Bianca Signora in sestile al vostro segno; vi farà buon gioco al lavoro e negli affari, come in amore e nelle amicizie. Splendide ispirazioni, anche se viaggi e baldorie sono temporaneamente accantonati. Nel rapporto di coppia il senso della baruffa è ritrovarsi e … fare pace.

Leone

Il vostro portafoglio, in questo periodo, assomiglia a una fisarmonica: si apre, si chiude, si gonfia, si sgonfia! In effetti, i quattrini possono entrare con facilità nelle vostre tasche e uscire con altrettanta facilità per via delle tante spese in calendario (sia personali che per la casa). Attenti! In serata, lasciatevi pure andare a passionali momenti in compagnia del partner.

Vergine

Ultimo giorno di aprile con la Luna nel segno che però bisticcia con Saturno (nell’altra parte del cielo), dalla vostra il Sole che amoreggia con la Luna Toro. Un buon consiglio: imparate a dare disinteressatamente, senza aspettarvi nulla in cambio dal partner o da chi amate. Giorno positivo per la vita sociale, per le amicizie, per i viaggi protetti dal trigono Sole-Luna.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giorno sottotono. Un lieve malessere: parte dallo stomaco e arriva anche alla testa, probabilmente frutto di un’intolleranza o di processi digestivi rallentati da disagi ambientali (tanto per fare un esempio il pranzetto del sabato sera dalla suocera…). In cucina e nel piatto solo giallo e arancione, che a detta della cromoterapia aiutano l’organismo nell’assimilazione del cibo.

Scorpione

La Luna in Vergine, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive. Si prevedono competizioni leali, iniziative audaci nelle faccende pratiche e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista. L’astro d’argento allarga notevolmente la visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non osavate spingervi!

Sagittario

Afflitti dal timore di perdere terreno, rischiate di ingigantire i problemi: siate obiettivi ed evitate di assumere toni di sfida con i colleghi di lavoro, se siete di turno. Nel tempo libero, spegnete il telefono e rilassatevi, magari dedicandovi al vostro hobby preferito. Evitate gli eccessi alimentari; seguite una dieta sana, ricca di frutta e verdura di stagione e bevete molta acqua.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 30 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Frizzante come una coppa di champagne, la Luna in Vergine (trigona al Sole Toro) sollecita iniziative e prese di posizione intelligentemente coraggiose e opportune. Buone notizie per chi viaggia e ha contatti con l’estero. Giornata ideale per stabilire nuovi contatti, approfondire tematiche culturali curiose, cambiare qualcosa, chiedere riconoscimenti professionali.

Acquario

Giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce da quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili, vi aiuta nelle questioni finanziarie. Partner un po’ musone, ma per scioglierlo bastano sguardi languidi e qualche coccola. Uscita serale con gli amici di sempre.

Pesci

Trenta aprile con la Luna nell’altra parte del Cielo che si diverte a crearvi imprevisti e malumori nel rapporto a due: nulla d’irrimediabile, s’intende, ma neppure una garanzia di serenità. Forse, vi sentite attaccati dalla persona amata, oppure gravati da problemi che non riuscite a tenere fuori dalla portata della relazione. Decisamente meglio i viaggi e i nuovi incontri.