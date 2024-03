Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 11 marzo 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 11 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La determinazione vi accompagnerà in tutto ciò che farete; conservate però un minimo di elasticità mentale che vi consentirà di evitare trappole poste lungo il vostro cammino. Evitate le strategie tortuose: l’azione chiara e diretta sarà sempre quella vincente! Una dichiarazione d’amore vi stupirà, qualunque sia la vostra condizione. Sfruttate intuito e immaginazione.

Toro

Un po’ grigia questa giornata per il vostro segno. Pigrizia, stanchezza, un po’ di malinconia, sono gli elementi dominanti dei vostri stati d’animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non sono individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Siete, tra le altre cose, un po’ scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Gemelli

Giornata splendida! Le vostre relazioni d’amore e d’amicizia attraversano un momento particolarmente felice. Se avete vissuto momenti difficili è giunta l’ora di sgombrare il campo affettivo da ombre e ambiguità. Profondità di sentimenti, dialogo e fantasia aiutano nelle nuove storie d’amore. Non mancano neppure successi in ambito professionale e in quello finanziario.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Trasferendosi in Ariete, un segno poco affine al vostro, la Luna si mette di ‘traverso’ ai vostri piani: il rischio di vederli naufragare è concreto. Fate appello alla vostra prontezza di riflessi: vi permetterà di far fronte efficacemente agli imprevisti. Se un fastidio, per quanto lieve, non vuol saperne di mollare la presa, consultate il vostro medico.

Leone

Con la Luna in aspetto di trigono, avete buoni margini di manovra. Puntate pure in alto senza timori: un intuito molto spiccato vi guida e vi fa azzeccare a colpo sicuro mosse e strategie vincenti! La vita di coppia avrebbe bisogno di attenzioni supplementari. Ma, purtroppo, in questo momento, non potete mettere il lavoro in secondo piano. Notizie importanti, da molto lontano.

Vergine

Lentamente, ma con costanza, i pianeti stanno giungendo a più miti consigli e per voi le cose migliorano sensibilmente di giorno in giorno. Il fatto che la Luna e Mercurio abbiano esaurito la loro stressante opposizione, non è certo cosa da poco. Se avete in corso una trattativa d’affari, datevi da fare: oggi potreste ottenere facilmente aiuti importanti, clausole vantaggiose.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna cambia segno e disegna una poco simpatica opposizione con il vostro segno. Mai come in questo momento sentite la necessità di fare una cernita dei progetti, delle persone e delle situazioni che hanno caratterizzato fino a questo momento la vostra vita. E, si sa, scegliere vuol dire anche rinunciare, a volte con un po’ di dispiacere. Fruttuoso il settore lavorativo.

Scorpione

Il dinamismo dei giorni scorsi lascia il posto a ritmi molto più blandi, che potrebbero sfociare in una certa svogliatezza. Siete un po’ stanchi, sul lavoro e in famiglia non c’è molto da fare: approfittatene per prendervi un po’ cura di voi stessi. Come rispondere al partner che si lamenta perché troppo spesso lo escludete dalle vostre uscite serali? Coinvolgendolo, naturalmente!

Sagittario

Vi aspettano due giornate improntate alla leggerezza, ad un’intensa vita sociale. Tanti incontri e inviti: siete al settimo cielo! Sarete indaffaratissimi, ma i vostri impegni saranno tutti molto, molto piacevoli. E non vi peseranno. Ottime notizie dal fronte affettivo. Scherzi e battute renderanno la vita di coppia spumeggiante e piacevole, anche se la vostra età non è più verde.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 11 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata un po’ grigia, a causa della Luna dissonante in Ariete. La vostra saggezza, in questo momento, consiste nel fermarvi a riflettere. In tal modo eviterete di fare il passo più lungo della gamba nel lavoro e di affrontare in modo superficiale una faccenda familiare che merita invece più attenzione e senso di responsabilità. Non avventuratevi in relazioni segrete.

Acquario

Riuscirete a portare a termine i programmi che vi interessano, facendovi così ammirare dalle persone vicine. Se fate parte della folta schiera di studenti, potete rendervi utili dando una mano a un amico in difficoltà, che è rimasto indietro con il programma. Serata magica per l’amore, caratterizzata da sensualità e comunicazione col partner. Inviti. Opportunità.

Pesci

Saprete essere ottimi confidenti. Con l’astro notturno in Ariete, sarete capaci di ascoltare e di dare i suggerimenti giusti a chiunque si voglia confrontare con voi. Attenti però a non perdere di vista la persona amata! Con Mercurio nel segno potete contare su proficui affari, su un’ottima resa nelle attività commerciali, nella relazioni pubbliche e nel settore immobiliare.