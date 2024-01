Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 29 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 29 gennaio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 29 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Trovate il tempo per svagarvi, non pensate sempre al lavoro e ai problemi: una boccata di ossigeno vi servirà sia a ritemprare il fisico che a rimettervi in pace con il mondo. Buone nuove per la situazione economica che tende al rialzo. In amore siete distratti e con gli amici siete meno affiatati del solito. Sarete molto avveduti e costruttivi, abili nel programmare.

Toro

Miracolosa la Luna in Vergine che con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint davvero eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, avrete una rapidità di decisione che non lascerà spazio ai ripensamenti! Stabilmente e felicemente in coppia? Tutto andrà esattamente come sperato, se non pretenderete l’impossibile dal partner…

Gemelli

Potranno verificarsi alti e bassi d’umore a causa dei contrasti lunari. Il lavoro è più faticoso del solito e irritante; avete la sensazione che nessuno riesca a comprendervi, e cercate soluzioni che al momento non si trovano. Se siete in coppia, sarete più attenti del solito alle esigenze della persona amata. Se siete single, un incontro porterà brividi intensi nella vostra vita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata magnifica. Grazie alla Luna in Vergine tutto fila liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolvono quasi da soli. Faccende domestiche, lavoro, investimenti procedono con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità! Un piccolo dono scelto col cuore può dire alla persona amata quello che a parole non sempre riuscite ad esprimere. Sarete ricambiati.

Leone

Nel lavoro avrete dalla vostra un’ottima disposizione planetaria: soprattutto se operate alle dipendenze altrui, le soddisfazioni non mancheranno e la fatica sarà ricompensata da risultati positivi. Potrebbe essere il giorno giusto per dedicare una fetta del vostro tempo al benessere fisico ma anche per recuperare gli slanci nel rapporto di coppia appassiti dalla consuetudine.

Vergine

Se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti, quelle che vi permetteranno di avvicinare e conquistare chi più vi interessa. Nel tempo libero nutritevi di amici scherzosi, film di qualità e buone letture.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi svegliate con la sensazione di non avere forze sufficienti per affrontare gli impegni della giornata, ma il tono dell’umore cresce con il passare delle ore. In serata, un concerto da non perdere o un incontro al quale non potete mancare. Da un’esperienza amorosa passata vi verrà un suggerimento da seguire, anche se in un angolo del cuore vi resterà un po’ di malinconia.

Scorpione

Con la complicità delle stelle, la giornata inizia sotto i migliori auspici. Detto, fatto e un progetto realizzato vi riempie di gioia. Prendete di petto la vita, è un momento di straordinaria creatività e decisione nello stesso tempo. Mostrate i muscoli, per una volta tanto anche una prova di forza potrebbe essere la mossa giusta per vincere! Dedicate qualche ora al benessere fisico.

Sagittario

Non arrendetevi di fronte ad un insuccesso. Casomai, perfezionate la strategia e perseverate sulla strada intrapresa! Luna, Saturno e Nettuno vi tengono sotto tiro: non vi perdonano nessuna ingenuità, nessuna distrazione, nessun errore. Se avete una storia d’amore che vi preme, raddoppiate le attenzioni e la dose di dolcezza. Fate tutto il possibile per rendere felice il partner!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 29 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna nel nono Campo è sempre un forte pungolo ad andare oltre, a volere di più. Particolarmente fortunate potranno essere le attività commerciali. Se siete liberi nella professione, potrete allargare il vostro giro d’affari e tentare l’approccio a nuovi mercati. Serata magnifica dal punto di vista amoroso: vi attendono momenti molto intensi col partner storico o uno nuovo.

Acquario

Faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione. Anche le piccole incrinature sono funzionali al gioco dell’amore: tengono desta l’attenzione e allontanano il rischio di adagiarsi troppo.

Pesci

Iniziate la giornata un po’ stanchi e svogliati: assecondate il vostro bisogno di riposo ed approfittate dei momenti liberi per ricaricarvi. Inoltre, con la Luna, Giove e Saturno contrari, non potete contare neanche sull’aiuto di chi vi è intorno. Alcune situazioni potrebbero rendervi tesi e insofferenti, ma se non reagirete con eccessiva impulsività le cose si aggiusteranno.