Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 3 giugno 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 3 giugno 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 3 giugno 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 giugno 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna che brilla nel segno, entusiasmo e motivazione non vi mancano, e il buon aspetto di Venere vi garantisce fascino e successo in campo amoroso. L’originalità creativa vi favorirà in campo artistico e la ricchezza d’idee sfocerà in brillanti affermazioni. Locali, feste e serate mondane sono un buon terreno di caccia, soprattutto se siete soli, se avete il cuore libero.

Toro

Giornata faticosa, con la Luna nel dodicesimo Campo. Sarete obbligati a tenere in considerazione il parere di persone influenti, pur non condividendone la validità. Oltre a questo, la concentrazione lascerà un po’ a desiderare: dovrete sudare sette camicie per mettere a punto i dettagli di un certo progetto. Dedicate tempo e attenzione al vostro fisico e al vostro aspetto.

Gemelli

L’atmosfera frizzante vi spinge a darvi un sacco da fare. Sul lavoro sentite che i vostri meriti devono essere riconosciuti: non volete più accontentarvi delle briciole. Con la Luna che vi sorride la giornata è propizia per chi vuole divertirsi con avventure amorose insolite, con iniziative… audaci.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata poco riposante: la battaglia in corso è comunque prossima alla vittoria, grazie alla Luna nel decimo Campo che oggi agevola successi e soddisfazioni. Riuscirete a portare a termine qualunque iniziativa! In amore, guadagnate tempo, se non sapete che pesci pigliare di fronte a qualcuno che in passato vi ha fatto un po’ soffrire e che ora torna affranto e pentito.

Leone

Le stelle, oggi, tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità: datevi da fare per realizzare un sogno e vivere nuove esperienze. Potrete, inoltre, contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i progetti che vi stanno a cuore. Chi è in cerca dell’amore non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali, avrete fascino e la capacità di conquistare chi vi piace.

Vergine

La giornata può offrirvi una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia, ma ponete l’accento sugli aspetti pratici. Non volate troppo in alto e otterrete quello che vi darà più soddisfazione di quanto pensavate! Per curare un vecchio malanno ci vuole una nuova terapia, rivolgete la vostra attenzione ai consigli di un esperto di medicina alternativa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi svegliate di malumore, con la Luna opposta, ma cambiate subito idea, dedicandovi con passione ai mille progetti che avete in mente. Ma non dovete pretendere di realizzare tutto e subito, ogni cosa ha bisogno dei suoi tempi! Siete un po’ umorali e un po’ nervosi col partner ma vi ripigliate subito, virando su toni amichevoli; vi avvicina la condivisione di un interesse.

Scorpione

Entusiasmo, energia, benessere e voglia di fare sono a portata di mano. Nel lavoro spirito d’iniziativa e slancio a produrre, a fare, a mettervi in buona luce non vi mancheranno di certo in questi giorni! Avete anche molta voglia di apparire, un po’ perché ritenete che i vostri meriti, quando ci sono, debbano essere riconosciuti da tutti. Alla grande amore e vita di coppia.

Sagittario

Oggi siete nel vostro elemento, con la Luna e Marte in Ariete. Ideale per trascorrere una giornata piacevole, spensierata! Una bella notizia, del tutto inaspettata, potrà giungere in serata; preparatevi per un incontro piacevole. Dedicate tempo allo scrivere, disegnare, fare musica, date spazio alla creatività in ogni modo. È la vostra più preziosa risorsa!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 3 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In controtendenza rispetto a tutti gli altri segni, in questa giornata non avvertirete una grande voglia di divertirvi. La presenza della Luna in aspetto dissonante nel segno dell’Ariete vi farà sentire tendenzialmente solitari e un po’ musoni. Andrà meglio a partire da domani!

Acquario

Buone notizie dal fronte lavorativo: grazie alla Luna e Giove favorevoli, disponete di buoni argomenti per convincere i vostri clienti o i vostri sottoposti. Concedetevi in serata un po’ di relax. Mettete da parte i pensieri grigi, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti; una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito.

Pesci

Giornata proficua dal punto di vista lavorativo; siete in forma e pronti a realizzare un ambizioso progetto, con il sostegno di colleghi e collaboratori che condividono in pieno le vostre idee. In amore, momenti emozionanti si annunciano per tutti, ma soprattutto per i singoli: la persona che state corteggiando da tempo vi dirà finalmente di sì. Dedicate la serata al riposo e al relax.