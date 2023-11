Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 6 novembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna e altre stelle favorevoli, avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e ragionevolezza. Prenderete la vita con maggior leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno! Indecisi fra due persone per voi egualmente affascinanti? Siete sicuri di dover selezionare? Perché non provate con… entrambi?

Toro

La Luna in Leone vi guarda storto. Un filo di nervosismo accompagnerà l’inizio della vostra settimana, scandita anche da problemi familiari di ordinaria amministrazione, da non drammatizzare. Sul lavoro non cedete a un esagerato senso del dovere: non fate straordinari, né accelerate i riti di produzione di testa vostra. Nessuno ve lo sta chiedendo! Siate positivi.

Gemelli

Avete finalmente compreso che, se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace e armonia, dovete cominciare a realizzare queste qualità dentro di voi: se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi quieti e pronti all’ascolto. Siete soli? Avete il cuore libero? Scoprirete anche, con una certa meraviglia, che una persona è segretamente innamorata di voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È il momento di fare un po’ di conti: sistemare pagamenti ma anche faccende in sospeso da qualche tempo. Sorprese bellissime attendono coloro che operano alle dipendenze altrui. Un amico, invece, vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente. In serata, una lunga e genuina chiacchierata con il partner riporterà sul giusto cammino il rapporto di coppia.

Leone

La Luna sbarca nel vostro segno e per farla breve, oggi, raggiungerete quello che vorrete. Senza ombra di dubbio! In campo professionale non avrete rivali, sarete imbattibili! L’intesa con il partner sarà mirabile: vi capirete con uno sguardo. Sarete felici, segretamente convinti di essere la coppia più bella del mondo.

Vergine

Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però: avanti di questo passo diventerete dei robot! Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove. Una passeggiata sotto le stelle a braccetto con il vostro amore vi aiuterà a ristabilire il buonumore e a riscoprire un nuovo gusto nella vita.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il cielo è completamente a vostra disposizione, sfruttatelo come meglio credete, nel lavoro come nella sfera privata. Potete chiedere un aumento di stipendio, operare compravendite vantaggiose, firmare prestigiosi contratti. In serata, rifugiatevi nelle braccia del partner e aprite la vostra anima. Sarà un sollievo per voi e un gradito dono per l’amato! Lasciatevi coccolare.

Scorpione

La giornata non partirà con il piede giusto: la Luna in Leone disturba il vostro segno, soprattutto se siete nati a fine ottobre. Un velo di nervosismo vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari e gli impegni in calendario nel lavoro. Optate per un’alimentazione leggera ed equilibrata, per rimettervi in forma e affrontare al top la settimana e il mese in arrivo.

Sagittario

Se siete alla ricerca di un’occupazione, potete contare sull’aiuto di Mercurio, ma anche del Sole e di Saturno in transito nel vostro segno. Non sprecate il momento fortunato! Dopo un lungo periodo di semina, è arrivata finalmente l’ora della raccolta. Disponibilità al dialogo e una buona intesa fisica continueranno a fare da collante alla vostra unione. Siete single? Concretizzate!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 6 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna in ottavo Campo, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo! Nel privato, occhio al partner che scegliete: non vi fidate dell’apparenza. Se vivete un amore segreto, oggi sentirete tutto il peso della clandestinità.

Acquario

Disturbati dalla Luna in Leone, la giornata trascorrerà all’insegna del dubbio, dell’incertezza. Mettete in conto divergenze d’opinione con il partner o con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea! Avvertite un leggero mal di testa? Rallentate i ritmi quotidiani e monitorate la pressione sanguigna.

Pesci

La Luna odierna vi protegge: vi dona logica e acume se dovete prendere decisioni rilevanti sul piano lavorativo. Sarete apprezzati e lodati, se operate alle dipendenze altrui; un imprevisto potrebbe mandare all’aria una trattiva d’affari ritenuta ormai conclusa, se avete invece un’attività autonoma. Niente azzardi in campo finanziario, tanto meno in quello sentimentale.