Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 8 aprile 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 8 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la fase di Luna Nuova nel vostro segno, il cielo oggi vi dà il meglio di sé. Il massimo beneficiario è naturalmente l’amore, investito da una frizzante ventata di entusiasmo e di rinnovamento, ma anche le amicizie, i progetti e gli affari filano con il vento in poppa. Investimenti azzeccati. Trovate geniali per risolvere diplomaticamente una situazione molto ingarbugliata.

Toro

Forza e coraggio certo non vi mancano e vi saranno di aiuto per affrontare un piccolo problema familiare, in apparenza più grave di quanto effettivamente è. Se siete felicemente in coppia, dolcezza e romanticismo renderanno indimenticabile la serata in compagnia del partner. Single e non solo, evitate di innamorarvi di chi non può corrispondervi. Rimandate qualche impegno.

Gemelli

Eventi significativi e positivi si annunciano per il vostro segno. Nonostante la dissonanza di Marte, avrete una poderosa spinta ad agire, a proporvi con idee nuove: potrete migliorare contatti, posizione e guadagni in campo professionale. Buone notizie anche dal fronte sentimentale. Una simpatia potrebbe nascere all’improvviso e sconvolgervi piacevolmente la vita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il giorno si prospetta non del tutto facile. Vi sentirete distratti e disorientati, oltre che pessimisti e lamentosi: lavoro, studio e finanze potrebbero risentirne. Visto il cielo sopra il vostro capo (grigio), dovrete contare più sul vostro senso di responsabilità e sulla vostra bravura che sulla fortuna. Se state vivendo rapporti sentimentali superficiali, avrete voglia di disfarvene.

Leone

Siete in pole position! L’amore occupa una posizione importante nella vostra vita: il rapporto storico si rafforza e i nuovi flirt non fanno dormire la notte i single e i più giovani. Giorno fantastico anche dal punto di vista professionale; avrete le idee e le occasioni per metterle in pratica con profitto, soprattutto se avete un’attività autonoma o lavorate in una grande azienda.

Vergine

Fase di Luna Nuova nel vostro ottavo Campo. Siate ‘lungimiranti’, fate pure progetti. Siate in una fase di attivismo tale che vi sarà facile mantenere le promesse che farete sia a voi stessi che agli altri. Anche i sogni più azzardati possono essere realizzati con la massima semplicità. Il sesso e un dialogo franco con il partner riporteranno in equilibrio il rapporto di coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con quattro pianeti che vi girano completamente le spalle, l’atmosfera di questa giornata sembra tutt’altro che pacifica, soprattutto sul fronte del cuore. Spalleggiato da parenti e amici, il vostro partner si sente autorizzato a darvi del filo da torcere, mettendo in campo tutte le insoddisfazioni e i contrasti degli ultimi tempi. Non male, invece, il settore professionale.

Scorpione

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidando che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro! Dedicate più tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e divertimento.

Sagittario

Accendete i motori, è il vostro momento: con la Luna nel quinto Campo tutto andrà bene, così bene che meglio non si potrebbe… Noterete un’insolita capacità a portare a termine qualunque progetto! I guadagni promettono d’essere migliori delle vostre più rosee speranze. Se si tratta di amore, potrete immaginare, fantasticare e vivere le vostre fantasie nella realtà.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 8 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non esagerate in presunzione convinti come siete di avere sempre ragione: potreste andare incontro ad incomprensioni con gli altri, come segnala la Luna contrastante nel segno dell’Ariete, per di più quadrata a Plutone. Chiudete un occhio sui difetti, sulle manchevolezze altrui, o finirete con il litigare con tutti! Regolate sonno, alimentazione e ritmi di vita.

Acquario

Segnerete parecchi punti nel lavoro, specialmente se svolgete un’attività autonoma: un eccellente intuito vi consentirà di trovare soluzioni insperate ai problemi del momento e individuare nuove strade per mettervi in luce, per incrementare guadagni e denaro. Andrà tutto bene se siete in coppia, rimarrete affascinati da una persona molto particolare se siete ancora single.

Pesci

Sarà prodigo di doni questo giorno, grazie a una serie di posizioni planetarie favorevoli. Potrete viaggiare, incontrare persone nuove, realizzare progetti, sbloccare e risolvere questioni anche complesse; non mancheranno inviti tanto meno occasioni di divertimento. Oltre a tutto questo, contate su una magnifica serata, se filate in perfetto accordo con la persona amata.