Oroscopo del giorno, i segni fortunati di martedì 26 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, martedì 26 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna nel terzo Campo siete i protagonisti di questo giorno: saranno molte le novità, tante le sorprese, abbondanti i quattrini che entreranno nelle vostre tasche. Se state corteggiando qualcuno, non c’è dubbio, vi dirà di sì! Se avete intenzione di corteggiare qualcuno e non l’avete ancora fatto, allora buttatevi, poiché questo è il vostro momento. Piacevoli sorprese.

Toro

Un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempirà il cuore di gioia e di ricordi… Siete soli? Fate di tutto per creare un’occasione d’incontro con una persona che ha significato molto per voi! Maggiore stabilità nella vita di coppia: sentirete il bisogno di dire alle persone vicine che pensate e sentite. Novità.

Gemelli

Vi attende un brillante Santo Stefano: avrete validi motivi per essere soddisfatti! Porterete a termine un’importante trattativa d’affari, troverete la soluzione ad un difficile problema, farete chiarezza in una relazione sentimentale che non vi soddisfa completamente. Un regalo inatteso vi farà capire quanto una persona tiene a voi. Siatele riconoscenti!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sarete piuttosto enigmatici e restii a prendere posizioni precise; ma sarà proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. State con le antenne alzate! La serata si annuncia splendida per molti di voi: sarà una ghiotta occasione per trascorrere ore piacevoli con il partner oppure con i vostri familiari.

Leone

Avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione sociale, l’intervento di una persona influente potrà rivelarsi determinante. Se siete indecisi sulla strada da intraprendere, ascoltate il parere disinteressato di un amico. Se saprete fare tesoro di alcune esperienze affettive che si sono rivelate deludenti, in futuro potrete prendervi delle belle rivincite. A cominciare da oggi!

Vergine

Che fare in questo Santo Stefano? La Luna in Gemelli, vi suggerisce di restarvene a casa a poltrire sotto le coperte invece di gettarvi nel traffico cittadino. Non mancheranno contrattempi e incomprensioni in famiglia, per via di conti e bollette da pagare: se avete esagerato con le spese per le festività e i divertimenti ora vi tocca fare ammenda. Rilassatevi, svagatevi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Periodo positivo! Al centro dell’attenzione ci saranno i viaggi, le vacanze, le amicizie per gli scambi di auguri. Energici e pimpanti, potrete cimentarvi con successo nello sport o dare sfogo alla vostra vitalità nelle attività che preferite! Vi occuperete molto del partner e delle vostra reciproca intesa, con la voglia di vederla crescere, farsi sempre più solida e soddisfacente.

Scorpione

È il momento giusto per darsi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, alla cura dell’aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. E in amore? Fedeli più per abito mentale che per reale affiatamento col partner, potreste ricevere un’insolita proposta da un ammiratore sfacciato.

Sagittario

Giornata di Santo Stefano difficile, tra le grinfie della Luna in Gemelli. Progetti e intenzioni volgono in una certa direzione ma le decisioni e le volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a mettere in discussione i vostri programmi. Anche nelle faccende finanziarie e tra le lenzuola potete mettere in conto una piccola sconfitta. Non drammatizzate!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 26 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I rapporti con gli amici e le persone a voi care sono buoni e distesi, e anche il vostro atteggiamento nei confronti della vita oggi è positivo: il cielo è finalmente ben disposto verso di voi e di certo non vi fa mancare soddisfazioni personali e momenti molto piacevoli. Dovrete solo non forzare con lo sport e non esagerare a tavola (un’impresa colossale la vigilia di Natale).

Acquario

Questa giornata vi regala ventiquattro ore di felicità assoluta, almeno così suggerisce la Luna nel quinto Campo. Potrete divertirvi, viaggiare, fare belle esperienze all’estero, dare al vostro futuro nuove direzioni. Se siete in coppia, potrete festeggiare il rapporto ricreando l’atmosfera dei primi tempi, con passionalità e vivace attività sessuale. Serata bellissima per molti di voi.

Pesci

Gli astri vi favoriscono, tutto quindi volgerà a vostro favore. Eventuali piccoli contrattempi saranno spazzati via dalla vostra efficienza e dalla vostra intelligenza! Santo Stefano magico anche per l’amore: l’intesa con il partner sarà splendida. Se siete single, non mancheranno sorprese, incontri inaspettati. Sarete affascinanti come non mai e potrete fare colpo su chi vi piace!