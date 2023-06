Oroscopo del giorno, i segni fortunati di sabato 3 giugno 2023

Oroscopo di oggi, sabato 3 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, sabato 3 giugno: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi, con la Luna presente in aspetto armonico in Sagittario, sentirete una fortissima spinta ad esplorare nuovi orizzonti e a scoprire cose nuove. La vostra mente sarà aperta e curiosa, pronta ad accogliere nuove idee e a prendere decisioni importanti.

Toro

Venere si trova ancora in aspetto armonico nel segno amico del Cancro e grazie ai suoi ottimi influssi i vostri sogni romantici potranno essere esauditi. Lasciate che la vita vi sorprenda, rimanendo con il cuore aperto a qualsiasi tipo di bella sorpresa.

Gemelli

La Luna si trova in opposizione nel segno del Sagittario e vi sentite un po’ turbati. Utilizzate questa energia per approfondire la vostra conoscenza di voi stessi e per lavorare su eventuali questioni irrisolte, ma cercate di non farvi sopraffare dalle emozioni negative.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non pretendete troppo da voi stessi e nemmeno dal vostro partner. Questo non è il momento migliore per intrecciare nuove relazioni e nemmeno per ridare smalto a quelle già esistenti ma un po’ in crisi. Passare del tempo da soli sarà la scelta migliore.

Leone

La Luna in Sagittario sarà vostra amica e preziosa alleata per tutta la giornata di oggi. Fate tesoro dei suoi insegnamenti che parlano di libertà, di tolleranza reciproca e di solidarietà. Se avete interessi in ambito sociale e umanitario questo è il vostro momento per fare qualcosa di importante.

Vergine

La quadratura della Luna in Sagittario vi rende difficile immaginare un contesto lavorativo armonioso e pacifico. In questo momento infatti vi sembra di avere a che fare con un clima di guerra e di tensione. Cercate di fare voi il primo passo verso un clima migliore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La presenza della Luna nel segno amico del Sagittario vi aiuterà ad aprire delle porte importanti per il vostro futuro. Un tempo non avreste immaginato di poter arrivare dove siete oggi e oggi non avete ancora idea di quanto potete migliorare. Conoscendo il vostro perfezionismo farete molta strada.

Scorpione

A causa della fastidiosa e irritante presenza di Mercurio in Toro potreste accusare un certo affaticamento mentale. Se state preparando concorsi ed esami sarà bene che vi concentriate parecchio e che non sottovalutiate nessun dettaglio pena l’insuccesso.

Sagittario

La presenza della Luna nel vostro segno è proprio la ciliegina sulla torta di un momento positivo. Avete proprio bisogno di dimostrazioni d’affetto e di stima e oggi ne arriveranno a valanghe! In certi momenti potreste addirittura sentirvi imbarazzati per la quantità di complimenti ricevuti.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 3 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Venere si troverà ancora per poco nel segno a voi opposto del Cancro. Ci saranno quindi ancora alcune recriminazioni a cui tener fronte, sia da parte del partner sia da parte dei vostri amici più cari. Stringete i denti perché presto questo momento di stress terminerà.

Acquario

Con Marte che si trova in Leone, nel segno a voi opposto, le cose si fanno indubbiamente difficili. Sentirete però crescere dentro di voi una forza che non immaginavate nemmeno di avere. Non tutto il male viene quindi per nuocere e ve ne accorgerete ben presto.

Pesci

In questa giornata vi sentite particolarmente stanchi, a causa del cattivo aspetto della Luna nel segno del Sagittario. Trovate una scusa per allontanarvi e state un po’ per i fatti vostri, possibilmente a contatto con la natura: ne avete bisogno per ricaricarvi.