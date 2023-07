Oroscopo di oggi: cosa prevedono le stelle per i 12 segni zodiacali

Le previsioni degli esperti.

Oroscopo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi sentirete che le persone intorno a voi vi danno fiducia e questo per voi è molto importante. Il sostegno, e quando lo meritate il plauso, degli altri è fondamentale per regalarvi l’entusiasmo necessario per andare avanti con slancio verso gli obiettivi prefissati.

Toro

L’affetto che riceverete oggi dagli altri sarà veramente grande e tangibile. La Luna si trova nel vostro segno e con i suoi influssi armonici vi coccolerà per tutta la giornata. Sarete molto disponibili e generosi, anche con chi non lo meriterebbe, e questo vi fa onore.

Gemelli

Oggi, la giornata sarà positiva per voi. Anzi, forse grazie alla presenza di Venere armonica in Leone, avverrà finalmente l’incontro tanto coinvolgente che sognate magari da tempo. Accettate quindi con fiducia ciò che il destino vi propone, senza timori di sorta!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nel lavoro, in famiglia, nelle amicizie, andate pure avanti con l’atteggiamento di serena disponibilità che avete avuto recentemente, senza pretendere novità a tutti i costi. La Luna si trova nel segno amico del Toro e le cose migliorano con gradualità e sicurezza.

Leone

La diplomazia in questo momento non è proprio il vostro forte. La quadratura della Luna in Toro vi rende nervosi e vi fa saltare i nervi di continuo. Dovrete impegnarvi ed attingere a tutta la vostra riserva di pazienza per non esagerare con le reazioni.

Vergine

Prosegue il momento favorevole ben segnalato dalla presenza della Luna nel segno amico del Toro. Oggi non vi tirerete indietro di fronte a nessuna sfida, riuscendo ad affrontare qualsiasi ostacolo a testa alta. Saprete anche difendere un caro amico in difficoltà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete particolarmente inquieti in questo periodo, forse perché da quando Plutone è tornato nel segno del Capricorno sono tornate a galla alcune preoccupazioni che speravate di aver ormai allontanato dalla vostra mente. Cercate conforto negli amici: vi aiuteranno.

Scorpione

Ancora non siete riusciti bene a metabolizzare un evento del recente passato e non siete quindi pronti a voltare pagina, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La quadratura della Luna e degli altri pianeti in Toro vi renderà la vita un po’ complicata oggi.

Sagittario

I vostri orizzonti chiedono di essere allargati e Mercurio armonico in Leone vi incoraggia ad ampliare la cerchia delle vostre conoscenze. Prendere in considerazione qualcosa che prima non vi avrebbe mai interessato sarà parte di una svolta interiore importante.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 12 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi potrete lasciare che certi pensieri negativi vi scorrano tranquillamente addosso, solidi come siete dal punto di vista emotivo. La Luna si trova nel segno amico del Toro e la vostra autostima è in costante aumento. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno.

Acquario

L’aspetto dissonante della Luna e di Urano nel segno del Toro vi rende quest’oggi estremamente inquieti. A livello emotivo, è concreto il rischio di rotture. E la salute va tenuta il più possibile controllata, per evitare di scaricare sul corpo tutta la vostra tensione interna.

Pesci

La Luna e Urano in buon aspetto nel segno del Toro vi invitano a rinnovarvi e a trovare nuove soluzioni per problemi ormai vecchi. Dovete fidarvi del vostro istinto, e non mollare alle prime difficoltà, altrimenti tutto il vostro sforzo sarà stato inutile.