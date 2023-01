Oroscopo di oggi: da Ariete a Pesci salute, amore, lavoro

L’oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Oroscopo di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Mercurio dissonante e Venere a favore, amplificano le contraddizioni: da un lato avvertite voglia di tenerezza dall’altro siete timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fiocchino! Variabilità dell’umore e del tono fisico.

Toro

Giornata movimentata: dovrete forzare un po’ i ritmi per avere l’opportunità di dedicarvi alle tante cose che richiedono il vostro intervento. Il clima di coppia continua ad essere perturbato, un momentaneo allontanamento dal partner è quello di cui avete bisogno per fare chiarezza.

Gemelli

La Luna vi guarda di traverso dal Sagittario. Tensioni sul lavoro: dovete prendere una decisione su due piedi, ma ragioni contrastanti vi rendono indecisi. Chiedete consiglio! Possibili temporali sul fronte del cuore: aspettate fiduciosi la schiarita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Accontentatevi di rimanere al vostro posto, sopportando un po’ di noia e di routine, in attesa che si aprano orizzonti più stimolanti e piacevoli. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione!

Leone

Miracolosa la Luna in Sagittario che con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e vi conferisce uno sprint eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni, avrete una rapidità di decisione che non lascerà spazio ai ripensamenti! In amore, tutto andrà come sperato.

Vergine

Un cielo tutt’altro che amico vi fa sentire inadeguati, correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farsi prendere in contropiede dagli imprevisti potrà essere arduo, ma avrete aiuti provvidenziali!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie al passaggio della Luna in Sagittario, la giornata si prospetta all’insegna del dinamismo, delle decisioni rapide e vincenti. Notizie, occasioni e incontri potranno fare la vostra fortuna, se vincerete la vostra innata pigrizia! In amore, un chiaro segnale di via libera arriva dal cielo.

Scorpione

Preparatevi ad una di quelle giornate dove gli eventi possono dirigersi in una certa direzione e voi nell’altra. Problemi in amore. Date uno scossone al rapporto di coppia: se segna il passo, se il partner a volte vi annoia, se non vi stimola come vorreste!

Sagittario

Nel bene e nel male, i riflettori oggi sono tutti puntati sul vostro segno, ma prima di lanciarvi a testa bassa nelle situazioni prendete bene le misure. La giornata sarà più serena se, oltre alle vostre esigenze, terrete presenti quelle degli altri. Sarete ricchi d’iniziativa e desiderosi di emozioni non convenzionali.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 18 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Analizzate il lavoro svolto e, senza perdervi in fantasticherie, individuate le prospettive che vi si aprono innanzi. Sul piano pratico la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci.

Acquario

A darvi un po’ di brio c’è il sestile della Luna in Sagittario: potrebbe capitarvi lo spunto per un’idea grandiosa. In campo sentimentale fate solo ciò che vi sentite di fare, il resto cercate di lasciarvelo alle spalle, compresi i consigli di chi crede di sapere tutto.

Pesci

La Luna dissonante fa sì che le solite piccole increspature diventino onde minacciose: per non essere spazzati via, dovrete ancorarvi saldamente a qualcosa di stabile e solido, come l’amore. Il cielo di questo giorno non sarà molto incoraggiante sotto il profilo professionale.

