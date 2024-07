Oroscopo del giorno, i segni fortunati di giovedì 11 luglio 2024

Oroscopo di oggi, giovedì 11 luglio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, giovedì 11 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Sotto l’occhio di Venere dissonante che analizza ogni dettaglio non vi sentite a vostro agio, ma non temete: le sue critiche saranno solo costruttive. In coppia si parla poco, ma i fatti sono molto promettenti e vi danno sicurezza per il futuro. Dedicate più tempo a voi stessi e al tempo libero; dedicate più tempo alla famiglia e gestite meglio il denaro. Desiderio di novità in amore…

Toro

La giornata potrebbe rivelarsi magica, ma molto dipenderà dal vostro atteggiamento e da quello che vorrete leggere negli occhi degli altri. Sarete più aperti e socievoli del solito: questa fase vi fa sentire bene e vi regala nuovi entusiasmi da condividere con partner e amici. Figli con smania d’indipendenza, desiderosi delle stesse esperienze che alla loro età avete fatto anche voi.

Gemelli

Facile che in famiglia qualcosa vi disturbi, nel caso, niente prese di posizione. E’ vero che la Luna vi rema contro, ma voi frenate l’insofferenza e mostratevi inoffensivi, disponibili e aperti al dialogo. Meglio le faccende pratiche: con il minimo sforzo potrete sistemare alcune questioni in sospeso. A parte la stanchezza accumulata nel corso della settimana, attenti alla tavola.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi sentirete vogliosi di qualcosa di diverso dal solito, di stuzzicante, che vi permetta di uscire dalla routine quotidiana. E le stelle non soltanto vi spingono in questa direzione, ma vi offrono anche molte opportunità per esaudire questo vostro desiderio di novità. Incontrerete infatti persone diverse da quelle che siete abituati a frequentare, persone affascinanti e stimolanti.

Leone

Potrete contare su un clima di relax e di distensione, nonché su rinnovate energie. Potrete così mettere da parte il lavoro e dedicarvi al dolce far niente! Le stelle suggeriscono di moderare le uscite di denaro e di non esagerare a tavola. Le coppie felicemente collaudate avranno molte frecce al loro arco sentimentale da scoccare per mantenere alto il voltaggio della relazione.

Vergine

Tutto vi sembra più bello, anche se nel mondo nulla è cambiato; siete voi a vedere le cose in modo diverso: respirate un’aria piacevole e rilassata! Un dolce fremito vi fa battere forte il cuore, l’atmosfera si riscalda, le emozioni tornano finalmente a colorare la vita a due. Seguite i consigli della Luna e oggi nella vostra dieta prediligete la frutta, solo di stagione e matura.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se state cercando più serenità, adottate abitudini di vita sane e regolari. Aumentate il coraggio e rinforzate il carattere: potrete ottenere più di quanto sperate. Ordine, metodo e un minimo di ragionevolezza; ecco ciò che vi serve in questo momento! Invece di lamentarvi della relazione sentimentale in corso, avvicinatevi di più al partner; imparerete molte cose. Svagatevi!

Scorpione

Giornata particolarmente promettente per voi: saprete approfittare del momento favorevole e tirare fuori tutta la vostra grinta ed energia. Una tenera amicizia si dichiara pronta a trasformarsi in qualcosa di più… A voi l’ardua sentenza, se siete indecisi, sfogliate la margherita. Creativi al massimo grado, anzi geniali, ma come tutti i geni disordinati; il vostro tavolo ospita di tutto.

Sagittario

Con la Luna in quadratura, attenzione ai colpi di testa e alle distrazioni. Voglia di shopping: tanti abiti carini, colorati e poco dispendiosi, anche se poi alla fine… ‘È la somma che fa il totale!’, diceva il grande Totò. Sugli amici potete sempre contare, anche per risolvere questioni pratiche che per voi sono arabo. Limitate lo stress ritagliando un po’ di tempo da dedicarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 11 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Prosegue il momento magico… Oggi potrete viaggiare, raggiungere la località preferita di villeggiatura, incontrare persone nuove, intrecciare conoscenze stimolanti anche dal punto di vista intellettuale. Sarete meno concentrati su voi stessi e più disponibili verso gli altri! L’amore vi offre tante opportunità per essere felici. Mostratevi attenti alle esigenze del partner.

Acquario

Semaforo verde riguardo ai viaggi e alle soluzioni alternative ad un problema familiare; rosso, invece, per quanto riguarda la forma fisica. Divertitevi pure con le persone a voi care, senza però tralasciare una faccenda familiare che crea preoccupazione. Sarebbe anche il caso di guidare con prudenza e non forzare con l’attività sportiva. Apprezzate un valido consiglio.

Pesci

Sogno, spiritualità, arte, bellezza: non aspettatevi che gli altri vi capiscano, qualcuno lo farà ma non tutti, l’essenziale è che voi ci crediate. Se l’amore è lontano, la tecnologia annulla tutte le distanze: potete passare ore intere a chattare on line o con lo smartphone. L’amore è vissuto a tinte forti, ma i troppi impegni in calendario lo penalizzano. Momento felice per i single.