Oroscopo del giorno, i segni fortunati di mercoledì 10 luglio 2024

Oroscopo di oggi, mercoledì 10 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Rivolgete la vostra attenzione a questioni pratiche e lavorative. Prendete in considerazione progetti lasciati in disparte! Amplificate il vostro raggio di azione, sistemate i conti in sospeso, recuperate vecchi debiti. Dal punto di vista sentimentale accettate con entusiasmo le proposte del partner: in fondo ha solo bisogno di sapere che le responsabilità non fanno paura.

Toro

È davvero una bella giornata: con la Luna in trigono dalla Vergine, si prevedono piacevoli sorprese. Una proposta interessante, un corteggiatore inaspettato. Proponetevi, aprite altri spazi all’attività, accettate incarichi di responsabilità, nuove collaborazioni! Una piccola vittoria personale merita un premio. Oggi potete permettervi di largheggiare, ma non prendeteci il vizio!

Gemelli

Disguidi, nervosismi, delusioni e spese robuste non preventivate sono gli effetti del passaggio della Luna in Vergine, sempre poco amabile nei vostri confronti. Anche se per natura non siete gelosi, non stressate il partner con interrogatori sulla base di un semplice sospetto. Gestite con calma e senza affanno le vostre mansioni. Non buttatevi a corpo morto su ogni cosa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Realizzare i vostri desideri diventa facile, oggi che i pianeti si uniscono per sostenervi e regalarvi una giornata indimenticabile: la Luna la fa da padrona, formando aspetti davvero promettenti ed offrendovi occasioni irripetibili. La vicinanza del partner sarà la miccia che scatenerà gli incendi dei sensi: vi attende una serata magica se siete felicemente in coppia.

Leone

Il giorno presenta aspetti impegnativi, ma vi offre anche i sostegni necessari per uscirne bene, anzi praticamente indenni. L’accresciuta determinazione insieme al vostro indiscusso talento vi fanno arrivare al traguardo desiderato! Per accontentare partner e figli sempre più esigenti, oggi date fondo ai vostri risparmi. In cambio, vi bastano un abbraccio ed un sorriso.

Vergine

Lamentatevi se avete coraggio! Sette pianeti, fra cui Luna e Venere tifano per voi. Questo vuol dire che tutto andrà esattamente come sperato, se non meglio… Sul lavoro farete faville: saprete ottenere ascolto e approvazione, concluderete eccellenti affari se lavorate in équipe o avete un’attività creativa. L’amore riprende quota e interesse dopo giornate sbiadite.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata potrebbe riservarvi una bella sorpresa; tenete quindi gli occhi bene aperti, per non lasciarvela sfuggire. Accanto a voi, c’è qualcuno che ha bisogno d’aiuto, ma non osa chiedervelo: mostratevi sensibili e disponibili. Avvertite un po’ di stanchezza, un calo d’energia? Non preoccupatevi, dipende solo dal vostro attivismo, a volte eccessivo! Rilassate corpo e mente.

Scorpione

Le vostre relazioni d’amore e d’amicizia stanno attraversando un momento particolarmente felice. Investite molto nella vita affettiva! Se avete vissuto storie difficili è giunta l’ora di sgombrare la strada da ombre e ambiguità. Profondità di sentimenti e fantasia aiutano nelle nuove storie d’amore. Non mancano neppure successi degni di nota in campo professionale.

Sagittario

La giornata inizia con un brusco risveglio ma, non potendo mettere a tacere la tanto odiata sveglia, non resta che alzarsi e farsi coraggio. Non sarete al cento per cento e non avrete molta voglia di fare, ma potrete comunque dire la vostra. Le energie abbondano, ma vanno indirizzate verso attività capaci di darvi soddisfazione e di non farvi ritrovare col serbatoio vuoto.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 10 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gran giorno! Fantasiosi ed esigenti in campo sessuale, non sarà facile starvi al passo, ma la vostra carica sarà contagiosa. Colpi di fortuna non mancheranno nel gioco degli incontri con gente altolocata: molti di voi saliranno in alto lungo la scala del successo, anche grazie all’aiuto di conoscenze piuttosto influenti. Da favola gli incontri dei single e dei più giovani.

Acquario

Davanti a voi si aprono interessanti prospettive e siete pronti a godere dei benefici che il favorevole cielo di oggi promette di regalarvi. L’equilibrio che avete raggiunto, non senza fatica, è così evidente da contagiare chi vi sta vicino. Datevi da fare in amore. Non considerate scontata la disponibilità del partner, anzi: adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze.

Pesci

Disponete della determinazione necessaria per affrontare e risolvere brillantemente i contrattempi che la Luna in opposizione vi procura, sul lavoro come nel privato. In una controversia familiare, fate affidamento sull’intuito e sulla capacità di osservazione. Una bella discussione con la persona amata potrà avere effetti rivitalizzanti sul vostro rapporto di coppia.