Oroscopo di agosto 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Il cielo del mese di agosto è ricco e movimentato: sono diversi i transiti e congiunzioni che si verificheranno, alcune addirittura lo stesso giorno.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di agosto 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

L’oroscopo del mese di agosto 2024 prevede diversi transiti, tutti molto interessanti. Già nei primissimi giorni di agosto assisteremo ad alcuni passaggi. Il 4 agosto ci sarà la Luna Nuova in Leone, con cui si aprirà una fase in cui coltivare la propria autenticità. Il 5 agosto si verificheranno due transiti: Venere in Vergine e Mercurio retrogrado in Vergine. L’8 agosto Mercurio sarà congiunto a Venere, un periodo in cui si cercano chiarimenti con gli altri. La prima metà di agosto si chiuderà il 14 con Marte congiunto a Giove in Gemelli.

La seconda parte dei transiti di agosto si apre il 19 con Mercurio retrogrado congiunto al Sole, che porta con sé il bisogno di schiarirsi le idee. Nello stesso giorno si verificheranno altri due transiti: Luna Piena in Acquario, che apre ad un confronto, e Giove quadrato e Venere opposta a Saturno, dove si cercherà di trovare una soluzione in stand-by.

Dopo una decina di giorni si verificherà qualche altro transito. Il 28 agosto: Mercurio torna diretto in Leone, riportando ordine; nello stesso giorno Venere sarà in Vergine opposta a Nettuno in Pesci. Dal 29 agosto Venere si troverà in Bilancia, iniziando un periodo di connessione con gli altri.

Oroscopo del mese di agosto 2024

Ariete

Il tuo carisma verrà fuori alla grande in questo caldo mese di agosto, caro Ariete! Sembra che tutti i pianeti si siano messi d’accordo per portati nient’altro che benessere. Energia e ottimismo saranno ai massimi livelli: goditeli.

Toro

Mercurio retrogrado in Leone ti rende un po’ insofferente, ma a placarti arriverà Venere a favore. L’attenzione si concentrerà su di te: goderti questo momento è il tuo obiettivo principale.

Gemelli

Caro Gemelli, questo mese sarai un mix di emozioni diverse e contrastanti. Da un lato hai energia da vendere, dall’altro hai bisogno di introspezione. Vorresti tirare fuori le tue emozioni, l’importante è farlo considerando le conseguenze e, soprattutto, chi ti sta di fronte.

Cancro

Venere a favore ti addolcirà parecchio in questo mese di agosto, caro Cancro, mentre Marte fa diminuire le tue energie, facendoti preferire ciò che è lento e poco stressante. La parola d’ordine di questo mese è calma: non hai voglia di innervosirti e andare di corsa. Non sforzarti.

Leone

Marte e Giove a favore ti rendono energico e pimpante come solo nella tua stagione puoi essere. Hai voglia di divertirti e festeggiare, anche se dovrai fare i conti con Mercurio retrogrado. I momenti di down di questo mese saranno dovuti proprio a questo transito: prova a non farti sommergere.

Vergine

Cara Vergine, il mese di agosto è un po’ scarico di energie per te, ma in compenso il pianeta dell’amore farà brillare le tue relazioni. Venere ti solleva un po’ l’umore, visti Marte, Giove e Saturno a sfavore. Prenditi cura di te.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecco le previsioni del mese di agosto 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Questo sarà un mese scoppiettante per te, cara Bilancia. Marte e Giove a tuo favore ti danno carica ed energia, vorresti stare tutto il giorno a far festa. Sappiamo bene, però, che sei il segno dell’equilibrio, dunque non ti lascerai mai andare a cose che non siano coerenti con te stessa.

Scorpione

Un agosto un po’ altalenante ti aspetta, caro Scorpione. Le prime due settimane sembreranno andare a gonfie vele con l’arrivo di Venere in Vergine, ma già dopo Ferragosto inizierà la discesa. Le insicurezze torneranno a bussare alla tua porta: le farai entrare?

Sagittario

Il mese di agosto purtroppo sarà in salita, Sagittario. Diversi i pianeti contrari, tra Venere, Marte, Giove e Saturno. Le tue certezze verranno meno: avrai tempo per analizzarle e per prendere atto di ciò che vuoi fare.

Capricorno

Un agosto all’insegna dell’amore per te, caro Capricorno. Venere a favore ti rende leggero come una piuma, mentre Mercurio ti porterà a metterti in discussione. Questa volta, però, lo farà “a modo tuo”: sarai felice di metterti in gioco e rivedere alcune cose.

Acquario

Dopo un mese di luglio a risparmio energetico, è arrivato il mese di agosto a portare una ventata d’aria fresca. Venere non è più a sfavore e ti renderà meno irritante, pronto a divertirti e a immetterti nuovamente nella socialità.

Pesci

Mi dispiace dirtelo, caro Pesci, ma il tuo mese di agosto sarà davvero una sfida. Le energie saranno ridotte al minimo e sul fronte dei pensieri diversi saranno i dubbi e le incertezze con cui dovrai confrontarti. Lavorare sulla ricerca di risposte questa volta potrebbe essere frustrante: non stressarti.

Foto di PIRO da Pixabay