L’oroscopo del giorno dell’1 agosto 2024: previsioni del primo giorno del mese

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna del primo giorno dell'ottavo mese dell'anno, segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 1 agosto 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 agosto 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete più tranquilli e sicuri di voi e questa pace interiore vi porterà le risposte ad alcune domande importanti. Tutto ciò che riguarda l’aria aumenterà la vostra energia – è necessario fare moto e fare esercizio per rendere le articolazioni più flessibili. Cercate persone che condividono i vostri valori innati per rafforzare le vostre inclinazioni naturali.

Toro

L’atmosfera è movimentata oggi e dovrete aumentare i vostri sforzi per affermarvi. La vostra calma naturale vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo: continuate così. La fortuna non vi abbandonerà oggi. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana.

Gemelli

Sarete pieni di grinta oggi. Affrontate i problemi senza ulteriori indugi. Concedetevi un massaggio e prendetevi cura del proprio corpo per ricaricare le batterie. Pensateci! I colloqui che avete avuto hanno smosso le cose. La serenità è all’ordine del giorno ma ci sarà ancora qualche azione urgente che dovrete intraprendere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete esaminato realisticamente le vostre opzioni per il futuro e questo è evidente a chi vi circonda. Siete completamente pronti per lanciarvi sulla scena sociale. Avete bisogno di una boccata d’aria, dopo tutto. Non riuscirete a trattenervi dal formulare osservazioni pungenti per marcare il vostro territorio. Siate più contenuti.

Leone

L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato. Avete i mezzi morali per apportare delle modifiche fondamentali e circondarvi delle persone migliori per farlo.

Vergine

Non fidatevi delle opinioni superficiali che avete sentito, ma verificatele. La vostra forza morale e il vostro coraggio compenseranno la vostra mancanza di energia. Non dormite a sufficienza. Non ostinatevi a convincere chi non capisce. Inseguite le vostre idee: sarà più produttivo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete felici di fare commenti cinici, ma fate attenzione a non offendere nessuno. Siete in sintonia con l’ambiente e non ci sono ostacoli in vista, avrete un approccio più equilibrato. Questo vi darà la forza. Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di coloro che vi circondano e disarmare chiunque sia di cattivo umore.

Scorpione

Avrete modi e mezzi per evitare complicazioni e mostrare i vostri valori con maggior fermezza. Attenti all’alimentazione: rischiate disturbi digestivi. La vostra salute generale, però, è eccellente. Avrete molto da fare per risolvere una situazione imbarazzante, ma la vostra determinazione vi permetterà di avere successo.

Sagittario

Avrete una buona capacità relazionale oggi: è il momento di lanciarvi sui vostri obiettivi! I venti stanno cambiando… Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di riprendere energie all’aria aperta. La vostra credibilità guadagna punti ed è il momento di convincere i vostri sostenitori a seguirvi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 1 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete più energici e determinati che mai oggi. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentite stanchi e fareste bene a cambiare aria ed evadere dalla routine quotidiana. Avrete grandi soddisfazioni in serbo sul fronte relazionale. Troverete supporto solido e positivo per la realizzazione dei vostri progetti.

Acquario

Le discussioni con le persone che vi sono vicine sono all’ordine del giorno e avrete bisogno di accelerare l’azione. È necessario apportare alcune modifiche al vostro equilibrio nutrizionale ed è il momento ideale per iniziare una dieta. Consumate più prodotti freschi. Sono in vista degli incontri molto favorevoli. Non isolatevi, qualunque cosa facciate. La fortuna è lì, in attesa.

Pesci

Andrete dritti al sodo sulle faccende importanti e alcune opportunità, inaspettate ma positive, si presenteranno. È bene porsi delle domande, ma vi state affaticando più di quanto crediate. Sarete fortemente testardi oggi, il che potrebbe portarvi in un vicolo cieco. Rimanete flessibili!

Questo è l'oroscopo di oggi, 1 agosto 2024.

