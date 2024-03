Oroscopo della domenica, le previsioni del 10 marzo 2024

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 10 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno a essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore. Vi occuperete di più di voi attraverso le vostre relazioni. Coltivate la comprensione nei vostri dialoghi.

Toro

Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare. Avrete ragione a dare uno sguardare sul saldo del vostro budget – chiedete consigli pratici.

Gemelli

Siete coscienti degli errori del passato e della necessità di confidarvi con qualcuno. Andate avanti. Avrete una mano libera e beneficerete di una maggiore fiducia nelle persone che vi circondano per realizzare le vostre idee. Non sarete privi di fortuna oggi. È il momento di cambiare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte. Il modo in cui vi esprimete potrebbe essere impudente ma vi permetterà di superare alcuni ostacoli interessanti: la vostra audacia avrà i suoi frutti!

Leone

Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara: non rimandate. Non esagerate con il fitness, gli alti e bassi del momento sono sintomo di stanchezza mentale, non siete abituati alle vostre nuove attività. Nuove relazioni positive appaiono nella vostra vita quotidiana. Prendete vantaggio e non esitate.

Vergine

Avrete voglia di rendervi utili e ne avrete occasione. Il favore vi sarà restituito. Un incontro con gli amici o con la famiglia vi aiuterà a ricaricare le batterie psicologicamente e a eliminare delicatamente lo stress. I vostri pensieri vi portano alla distrazione vostro malgrado. Non intraprendete mansioni difficili.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete completamente liberi di esprimere ciò che avete in mente ottenendo risultati positivi. Non state assumendo abbastanza vitamine e ciò vi sta rallentando. Controllate la vostra salute e mangiare più frutta rossa. Siete nell’occhio del ciclone, il che vi rendo molto dinamici. Tuttavia, avrete bisogno di uscirne ad un certo punto.

Scorpione

Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio! Sarete bravi a difendere i vostri interessi, con tatto e finemente… Una prodezza piuttosto sorprendente, andrà a buon fine!

Sagittario

Le reminiscenze del passato vi fanno esitare, non dubitate di voi stessi e non avrete rimpianti. A casa troverete i mezzi per ricaricare le batterie. Fate uno sforzo sul piano alimentare. Chi vi circonda vi spinge ad andare troppo lontano. Non fate il broncio, non date peso ai dettagli superflui!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 10 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia. Lasciatevi guidare dal vostro buon senso in campo relazionale, non vi deluderà di sicuro oggi.

Acquario

Le persone che vi circondano saranno sorprese dalla determinazione che dimostrate nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Si consiglia l’allenamento sia dei muscoli che del morale. Ricaricatevi con un’attività creativa. La vostra energia e il vostro spirito combattivo vi permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Parlare sarà un mezzo di ricerca soddisfacente!

Pesci

Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi. Idee inedite vi rendono entusiasta, ma non bruciate le tappe, pianificate le vostre azioni in relazione con il tempo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay