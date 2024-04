Oroscopo, le previsioni del weekend: i segni fortunati di sabato 13 aprile

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 13 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali ed estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi. La vostra gioia di vivere vi porta dei piaceri positivi. È il momento di godervi la vita in tutto il suo splendore.

Toro

Parlare con i vostri cari vi porterà pace. Potrete affrontare la giornata come una favolosa opportunità e si trasformerà come tale. Non avviate attività colossali: è necessario ricaricare le batterie prima. Sarete più affascinanti che mai. Fate attenzione a non lasciare una scia di cuori spezzati al vostro risveglio.

Gemelli

Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati. Il vostro crescente senso di responsabilità rischia di essere troppo pesante oggi. Concedetevi una parte di spensieratezza senza sentirvi in colpa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro modo di esprimervi rende difficile per coloro che vi circondano di capirvi. Siate chiari e diretti e tutto andrà bene. Avrete la sensazione che sono loro a portarvi giù, mentre è il vostro comportamento impulsivo che sta causando i problemi. Sarebbe saggio evitare di prendere posizione nelle storie che si creano intorno a voi. Osservate, ma non giudicate.

Leone

Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Riceverete una buona notizia di oggi. Non abbiate paura, andate a controllare la posta!

Vergine

Non lasciatevi turbare dai disordini che vi circondano. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi. La forma complessiva è di nuovo in crescita e sarà più facile abbandonare una vecchia abitudine. Non siate troppo impazienti per la dimensione dei vostri progetti. Pianificate a lungo termine senza farvi influenzare dagli altri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo. Il vostro spirito d’iniziativa e la volontà di aiutare gli altri saranno favorevolmente considerati da chi vi circonda. Esprimete i vostri sentimenti.

Scorpione

Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco: bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire. La vostra curiosità vi spinge in direzioni inaspettate. Avrete bisogno di bilanciare il bisogno di fuga.

Sagittario

Troverete difficile tenere i piedi per terra e la testa sarà completamente tra le nuvole oggi. Non sarete in grado di tenere il passo con il vostro ritmo e dovrete compensare con un po’ di riposo. Il relax sarà quello che vi serve. State diventando più efficienti in materia di pratiche e mettete da parte tutto ciò che è superfluo.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 13 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I vostri presentimenti erano fondati e la notizia non sarà una sorpresa per voi. Sapete cosa fare, quindi fatelo. Attenti a non scoraggiarvi troppo. Lasciatevi coccolare, vi sentirete meglio. Dovrete dare un po’ di terreno ai vostri avversari per vincere la battaglia. Le concessioni che fate oggi saranno le vostre armi di domani.

Acquario

Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche che vi stancano. Una nuova era di successo inizia nella vostra vita. Siete sulla strada giusta, procedete così! State vincendo la battaglia.

Pesci

Non lasciatevi intimidire da coloro che dubitano di voi. Avete solo bisogno di una cosa: di andare avanti! Avrete necessità di ricaricarvi di vitamine e minerali, c’è una carenza da colmare, trovate una soluzione. Dovrete dare un po’ di terreno ai vostri avversari per vincere la battaglia. Le concessioni che fate oggi saranno le vostre armi di domani.

Questo è l’oroscopo di oggi, 13 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay