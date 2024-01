L’oroscopo di domenica 14 gennaio: le previsioni segno per segno

Amore, lavoro, fortuna e soldi: ecco cosa prevedono le Stelle per questa domenica.

Oroscopo di oggi, domenica 14 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in aspetto di sestile, spiega con grande chiarezza astrologica il motivo del vostro buonumore. State bene con voi stessi, ma oggi vi va anche di vedere gente! Via libera a un’uscita con gli amici e un giro per i negozi, ma anche la palestra e lo sport esercitano un richiamo irresistibile. Bellissima l’intesa per tutti coloro che sono stabilmente e felicemente in coppia.

Toro

Grazie a un cielo luminosissimo potrete realizzare importanti programmi: chi di voi sta facendo progetti a lunga scadenza troverà gli appoggi e le circostanze per attuarli. Indubbiamente avrete la fortuna dalla vostra parte, tanto che persino i piccoli errori potranno magicamente trasformarsi in vantaggi. In accordo con il partner, troverete nuovi modi per migliorare la relazione a due.

Gemelli

Le stelle vi promettono una splendida giornata. Dirotterete tanta energia verso nuovi traguardi professionali: avrete dalla vostra un notevole spirito d’iniziativa, tanto che il lavoro acquisterà particolare importanza. In amore, focalizzerete l’attenzione soprattutto su ciò che alimenta l’intesa. Siete single? In un incontro tra amici, potreste incontrare una persona speciale!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata molto movimentata: dovrete forzare un po’ i ritmi per avere l’opportunità di dedicarvi alle tante cose che richiedono il vostro intervento. Un’immensa soddisfazione vi gratificherà, quando vedrete cosa siete stati capaci di fare! Il clima di coppia continua a essere perturbato: un momentaneo allontanamento dal partner è quello di cui avete bisogno per fare chiarezza.

Leone

Contrariati dalla Luna in Acquario, mettete a rischio i programmi della giornata o della serata. Avete poca voglia di muovervi e di comunicare, neanche l’amore e il piacere vi riconciliano col mondo e con voi stessi. Coccolatevi un po’, prendendovi cura del vostro corpo. Dedicare una piccola parte del tempo libero all’estetica vi farà sentire meglio.

Vergine

Giornata opaca, forse è questione di stanchezza, è l’eccessiva mole d’impegni che convergono su di voi in questo momento. È sbagliato tenersi tutto dentro; parlate dei problemi, senza paura di mostrare le vostre debolezze. La Luna consiglia un po’ di moto per scongiurare appesantimenti della linea e un po’ d’ottimismo per non drammatizzare un malessere passeggero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna vi consente in questa giornata di chiarire spinose questioni nel lavoro, se avete dei soci, oppure nella vita di coppia, se avete un partner. I recenti miglioramenti in campo professionale vi stanno già garantendo notevoli vantaggi a livello economico. Serata serena, tranquilla: starete volentieri con gli amici, ovviamente coinvolgendo anche la vostra dolce metà.

Scorpione

Avvertite un bisogno di sicurezza che però gli astri in questo momento sembrano non voler assecondare. Tranquillizzatevi; riuscirete a cavarvela da soli, puntando sulle vostre forze e senza lasciarvi vincere dallo sconforto. Vita sentimentale un po’ sotto tono. Pazientate. Un grande filosofo sostiene che “chi ama non teme la tempesta, teme solo che l’amore si spenga”.

Sagittario

Splendidi passaggi planetari vi consentono di allargare i vostri orizzonti, potrebbero darvi qualche buona idea per un nuovo progetto. Potrete intraprendere un viaggio, partire per una vacanza, approfondire un argomento nuovo! Sarete molto comunicativi sul piano sentimentale: saprete trovare le parole giuste da dire al partner per stregarlo, bandirlo o, magari, ingannarlo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 14 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La sfera professionale sarà protetta e favorita dal cielo odierno che offrirà buone occasioni alla stragrande maggioranza di voi. Chi opera alle dipendenze altrui raccoglierà i frutti della propria fatica e del proprio impegno. Neppure l’amore sarà avaro con voi. Anzi, vi concederà numerosi momenti di rara intensità. Occupatevi maggiormente del fisico e dell’aspetto.

Acquario

Gran giorno per molti di voi, con Luna e Venere dalla vostra. La passione sarà lì, dietro l’angolo, pronta a scatenarsi per uno sguardo, per la tenerezza di un gesto casuale, per un’atmosfera suggestiva. Se siete single, guardatevi attorno: qualcuno, da tempo, non vi toglie gli occhi da dosso… Viaggia spedito il lavoro, ancor di più se la vostra attività è di tipo creativo.

Pesci

Diceva un vecchio saggio che, se si può rimediare, non c’è da preoccuparsi; lo stesso vale anche se non si può rimediare. Impiegate la vostra energia nervosa per agire, anziché rimuginare! Siete liberi ed indipendenti nella professione? Lasciatevi guidare dall’intuizione, vi porterà nella direzione migliore e affinerà il vostro fiuto negli affari. Colpi di scena nella vita affettiva.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay