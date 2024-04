L’oroscopo del 25 aprile: i segni fortunati della Festa della Liberazione

Previsioni su amore, lavoro e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 25 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una nuova opportunità di cambiamento sarà a portata di mano oggi, ma siate sicuri di leggere attentamente tutto ciò che richiede la vostra firma. Sarebbe meglio evitare qualsiasi attività di Ercole oggi, fate attenzione a non fare distorsioni o falsi movimenti: controllate i vostri impulsi! Non lasciate che gli altri vi manipolino e non vi sacrificate per gli altri. Guardate oltre le apparenze!

Toro

Vi sentite meglio con voi stessi, il che vi rende più sicuri. Sarete ben attrezzati per procedere verso i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la forma fisica, state cercando un equilibrio e sarete più in contatto con le esigenze del vostro corpo. Ascoltatelo. Non sarete privi d’ispirazione per consolidare i vari capitoli della vostra vita e portare armonia tra di loro.

Gemelli

Avrete un modo naturale per evitare le difficoltà e capire quali sono i vostri limiti. Le vostre decisioni sono definitive e non accettano compromessi. Se riuscite a placare i vostri dubbi, sarete in grado di mantenere un’incredibile energia mentale. Sarete più semplici nei vostri dialoghi. Non dimenticate di far fronte a qualsiasi atto burocratico importante che potreste avere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo: vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. Il vostro modo di vedere le cose rinforza la vostra ostinazione, ma questa vi porta comunque fortuna in ambito finanziario.

Leone

Un fantasma del passato riappare sotto forma di un incontro, di un’email o di una telefonata. Avete le vostre emozioni sotto controllo e vi farà sentire in una migliore forma, soprattutto psicologicamente. I conflitti con le autorità vi mostreranno alcuni vostri difetti. Non impuntatevi.

Vergine

La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi: è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata. Avrete la possibilità di stabilire alcuni contatti importanti e sarebbe una buona idea compiere uno sforzo in questo modo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite. Siate comprensivi. Non tutti possono capire tutto. Non chiedete l’impossibile e tutto andrà bene.

Scorpione

La giornata scorre rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Sagittario

La vostra voglia di vivere vi conduce al massimo piacere ed è giunto il momento di assaporare la vita in tutto il suo splendore. Il vostro ottimismo farà la differenza e sarà facile compensare la mancanza di sonno. Assicuratevi di trovare tempo a sufficienza per una dieta equilibrata. Il vostro procedere a tentoni, anche se discreto, non conviene a chi vi circonda. Date l’esempio.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 25 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi sarà facile entrare in contatto con persone molto interessanti e ci sono novità nell’aria. Avete bisogno di movimento contro lo stress. L’affaticamento nervoso è in agguato. Basta rallentare il flusso dei vostri pensieri. La vostra energia e lo spirito di combattimento vi permetterà di risolvere problemi pratici che vi ostacolano.

Acquario

Non innervositevi. Gli ostacoli che incontrerete oggi saranno sormontati il mese prossimo. Rilassarvi completamente permetterà di calmare l’attività cerebrale che vi guida, ma che vi stanca anche. Siete spinti all’azione. Non sdegnate però coloro che non hanno questa energia.

Pesci

La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa. Una lieta notizia arriverà al momento giusto per liberarvi da una preoccupazione. Sarete in grado di fare avanzare le cose.

Questo è l’oroscopo di oggi, 25 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay