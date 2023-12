Oroscopo mercoledì 27 dicembre, le previsioni delle stelle

Ecco cosa riservano le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre. Previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 27 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono alti e bassi sul piano emotivo perché l’autocontrollo, oggi, potrebbe venir meno. Con Sole e Luna che vi remano contro, vi sentirete meno sicuro del solito. Non scambiate ‘lucciole per lanterne’ perché non avete la pazienza di ascoltare il prossimo: un fraintendimento, di cui sarete gli unici responsabili, provocherà momenti sgradevoli. Rilassatevi!

Toro

Il vostro cielo ha in serbo per voi doni preziosi per il futuro, ma oggi godetevi con tranquillità il Natale, concentrandovi su ciò che avete già. Avete a disposizione buone energie, vi riuscirà bene tutto ciò che partirà dalla vostra iniziativa! Vivacità di dialogo e maggiore attenzione reciproca rinnoveranno l’intesa nella vita di coppia, anche nei rapporti più collaudati.

Gemelli

Siete molto sicuri di un’iniziativa che volete intraprendere, ma è probabile che abbiate fatto male i calcoli. Prima di procedere oltre, riflettete più attentamente e cercate di capire dove avete sbagliato; con gli astri che avete sopra il capo non potete permettervi leggerezze e passi falsi! Appoggiatevi a chi vi ama e sa darvi certezze: è questo che vi serve in questo momento.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Plenilunio nel vostro segno, ma non preoccupatevi. Trascorrete una bella giornata. E la vita sentimentale sarà in primo piano: i rapporti interpersonali, le amicizie, gli affetti, sono in questa fase al centro della vostra vita, tanto da farvi dimenticare impegni di altra natura. Va benissimo così! Momento decisamente effervescente, ricco di nuovi contatti e interessi. Guidate con prudenza.

Leone

Potreste decidere di trascorrere questo giorno di festa all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente: sarebbe un errore reagire alla stanchezza imponendosi ritmi serrati di attività. Rispettate le esigenze di riposo del vostro organismo. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto.

Vergine

Ecco una giornata ricca di buoni influssi, sui quali spicca quello della Luna che vi sprona ad architettare qualcosa di straordinario e di nuovo nelle faccende amorose: se siete già in coppia, vi attendono momenti indimenticabili tra slanci, emozioni, tenerezze e sogni. Vita sociale movimentata insieme agli amici di sempre. Create tempo e spazi per attività creative.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Affrontata con molta calma e pazienza, anche una giornata sotto tono può riservare delle piccole soddisfazioni. Valorizzate pure le relazioni sociali, accettando gli inviti che pioveranno da più parti, senza però trascurare il partner e i familiari. Riguardatevi, evitate ritmi di vita disordinati, perché si prevede una forma instabile, con vulnerabilità ai malanni stagionali.

Scorpione

Nel giorno fortunato per il vostro segno, sarete capaci di intraprendere qualcosa di completamente nuovo: Sole, Luna e Venere vi daranno la spinta decisiva per farvi dimenticare la pigrizia e prendere in mano le redini della vostra vita con originalità ed entusiasmo. Scatenate pure la fantasia, in questo momento potrebbe essere l’arma vincente su parecchi fronti.

Sagittario

Una situazione si rivela più complicata del previsto e richiede da parte vostra una bella dose di attenzione e pazienza. Mettete quindi ordine intorno a voi e fate chiarezza, soprattutto se si tratta di questioni a carattere finanziario. Gli astri potrebbero anche farvi sentire insoddisfatti del rapporto di coppia e costringervi a rivedere le basi su cui poggia la vostra relazione.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 27 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi non tutto funzionerà secondo i vostri desideri, perché la Luna forma un angolo negativo con il vostro segno. Armatevi di pazienza, se l’umore si colorerà di grigio, se la forma fisica lascerà a desiderare, se un programma della giornata subirà una variazione dell’ultimo momento, se un rimprovero del partner vi manderà fuori dai gangheri. Dormite più a lungo.

Acquario

Sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso, grazie ad un solido equilibrio emotivo, aleggia un senso di pace. Atmosfera davvero serena, ideale per dedicarsi alle persone care: non mancheranno momenti molto emozionanti in famiglia per delle novità che si annunciano. Bei momenti rilassanti da trascorrere con i figli.

Pesci

Sarebbe un vero peccato restare in disparte facendovi rubare la scena, perciò seguite il vento e datevi una mossa, cavalcando la situazione. Momenti frizzanti grazie alla complicità delle stelle. Tutto e il contrario di tutto vi sembrerà possibile, fattibile! L’amore non trova grande spazio: oggi siete totalmente assorbiti dagli amici, con i quali improvvisate una serata insolita.