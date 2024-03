Oroscopo del giorno di domenica 3 marzo 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 3 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Beneficiati dal trigono di Fuoco, potete premere sul pedale dell’acceleratore del successo. Sul lavoro è il momento di impegnarsi come solo voi sapete fare: potete infatti ottenere risultati decisamente lusinghieri, spinti dalla determinazione e da circostanze molto favorevoli. Riprendono forza i legami affettivi di sempre con la loro carica di emotività e passionalità.

Toro

C’è un clima generale di ripresa ma ci sono dei fantasmi in giro per i Toro nati a maggio. Fatevi coraggio, la vittoria è più vicina di quanto pensiate; non gettate la spugna proprio adesso. Sul lavoro, la comunicazione con le persone con cui entrerete in contatto non sarà facile. Velleità amorose con Venere alta nel cielo. Meglio agire con prudenza.

Gemelli

La giornata incomincia con decisioni da prendere, svolte importanti da programmare. Non potrete dormire sugli allori, se è questo che vi piacerebbe o che vorreste. Mercurio e Venere vi rendono più ottimisti del solito: in fondo per ogni problema esiste pur sempre una soluzione adeguata da adottare. Per molti di voi è il momento di consolidare il rapporto di coppia storico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il lavoro oggi è importantissimo, ma come spesso accade quando si concentra l’attenzione su un argomento, qualcosa o qualcuno vi fa perdere la bussola. Ponderate bene interventi e azioni, se avete un’attività autonoma. Opportunità. Ottime intuizioni. Se si parla di vita privata, qualcuno vi intriga da matti: concedetevi il lusso di un flirt ma senza aspettarvi troppo.

Leone

La Luna nel quinto Campo è un eccellente supporto per la vostra comunicativa e per la simpatia che sapete suscitare nel prossimo. Non lasciate che sciocchi equivoci turbino la serenità di un rapporto amoroso o di un’amicizia a cui tenete molto. Con la vostra abilità non sarà difficile ottenere ciò che desiderate nel lavoro. Date ascolto a un consiglio, a un valido suggerimento.

Vergine

Giornata uggiosa con la Luna e Saturno in dissonanza, segno che in famiglia mancano gli stimoli e sul lavoro non vedete sbocchi interessanti. Calma piatta, dunque, e anche piuttosto noiosa. Nel lavoro circostanze avverse vi precludono il decollo di un progetto tanto desiderato. Eppure sapete di avere stoffa e idee di livello, ma quando mancano le occasioni fortunate…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata promettente, vi permetterà di segnare parecchi punti a vostro favore sul lavoro come nella sfera privata. In primo piano le attività artistiche. Se siete innamorati felici e ricambiati, godetevi questo stato di grazia senza farvi condizionare dagli amici. Figli da sorvegliare, le loro compagnie non vi convincono, portateli in giro e fateli divertire tenendoli d’occhio.

Scorpione

Giorno senza infamia e senza lode, spendete senza quantificare il budget e lavorate parecchio con guadagni inferiori alle aspettative… Ma almeno su una cosa potete ritenervi soddisfatti: il vostro lavoro vi piace! Che ve ne siate accorti oppure no, c’è un collega che vi guarda con occhio languido, tutto il resto dipende da voi; se il cuore è libero, l’occasione sembra allettante.

Sagittario

Cielo importante e positivo: vi mostra il suo volto benigno con Luna, Venere e Marte schierati dalla vostra parte. Per farla breve, ogni vostra iniziativa riscuoterà il successo desiderato! Buone energie e idee geniali vi saranno utili per affrontare i vari impegni che vi attendono, soprattutto nel settore lavorativo che procede a gonfie vele. Ottime notizie anche sul fronte amoroso.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 3 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata non semplice… Nemmeno la Luna in Sagittario, del resto, alza un dito a vostro favore: dovrete sbrigarvela da soli! Se doveste definire l’amore con una parola, oggi impieghereste il termine nostalgia o rimpianto: il cuore vive proiettato nel passato, attaccato a qualcuno che magari siete stati voi stessi ad allontanare. Inutile sperare in un replay.

Acquario

Luna e Venere si guardano affettuosamente. Il partner vi adora e voi lo ricambiate di rimando. Il vostro segreto di felicità è un buon dialogo, sempre che uno dei due non abbia il vizio di raccontare bugie. Non lasciatevi sfuggire un’occasione mondana che vi capiterà in questo giorno; vedere gente sarà splendido e vi riempirà di buonumore. Curate di più l’aspetto fisico.

Pesci

La Luna dissonante invia al vostro segno proclami di malcontento, di forte insoddisfazione. Si parte dal lavoro dove le cose non girano nel modo desiderato, soprattutto se avete un’attività autonoma. Correte il rischio di commettere un passo falso! Vari problemi soprattutto domestici e professionali richiedono urgente attenzione. Incontri euforici per i single e i più giovani.

Questo è l’oroscopo di oggi, 3 marzo 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay