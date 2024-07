L’oroscopo del giorno, ecco i segni fortunati di martedì 30 luglio 2024

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 30 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Succede così tanto intorno a voi che avrete bisogno di stare da soli. La vostra allegria permetterà di sormontare delle piccole preoccupazioni.

Toro

Stai diventando sempre più efficaci, tralasciando tutto ciò che è inutile. La passione vi porta a bruciare la vostra energia, quindi moderate le pulsioni ed evitate di spingervi al limite. Arrivano i risultati per quanto riguarda i passi pratici. È giunto il momento di dedicarvi a essi senza esitare.

Gemelli

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto. I ricordi riaffiorano e i dubbi scompaiono. Pensate al futuro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione, siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni nel tempo. State giungendo a un punto di svolta, è il momento di portare a termine una volta per tutte il lavoro amministrativo che avete tralasciato.

Leone

Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate la negatività. Oggi dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla. Non ci sarà nulla che vi impedirà di prendervi cura di voi stessi!

Vergine

Saprete come trasformare le circostanze insolite a vostro vantaggio. Il giorno in cui riuscite a spostare le montagne non è ancora arrivato, quindi moderate le vostre azioni e non paragonatevi agli altri! Una persona più adulta di voi vi aiuterà a cambiare il vostro modo di vedere le cose nel verso giusto. La vostra energia sembra inesauribile. Fate attenzione alla golosità. Concedetevi un po’ di aria fresca.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli ed evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio. Coloro che vi circondano vi offriranno nuove opportunità. Trovate un modo per trarne beneficio senza passare per l’opzione facile.

Scorpione

Avrete voglia di movimentare la vita di tutti i giorni ma non esagerate… Avete bisogno di relax: trascorrete del tempo all’aperto. Non permettetevi di essere influenzati dai bisogni altrui. Attraete i casi disperati, più del necessario.

Sagittario

Troppa agitazione perturba le vostre riflessioni, oggi non fatevi distrarre e scappate! Sarete in forma per dedicarvi a questioni importanti, ma cercate di rispettare i vostri limiti nonostante il vostro ottimismo. Non sopporterete alcun freno ai vostri progetti: è il momento di liberarsi di tutto ciò che è d’intralcio!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 30 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi è un buon giorno per tutto ciò che riguarda le procedure amministrative, legali e ufficiali: non sprecate quest’occasione! Alcune persone pretendono troppo da voi, ma assicuravi di essere in grado di fare quello di cui vi state incaricando. Non dimenticare di pensare a voi stessi. Alcune vostre pareti interne crolleranno oggi. Otterrete la massima soddisfazione dalle relazioni con i vostri cari.

Acquario

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri! La vostra leggerezza e natura socievole vi permetterà di espandere le relazioni in modo positivo e a lungo termine.

Pesci

È sempre meglio spiegare le cose onestamente piuttosto che lasciare che una lite nasca. Affrontate le cose a testa alta, non ve ne pentirete! La vostra energia in aumento vi farà venire voglia di condividere con gli altri, ma evitate di essere coinvolti nelle controversie. Mantenete la calma, una discussione non è un attacco. Dovrete compiere uno sforzo per essere aperti con gli altri… Siete stati avvertiti. Rilassatevi, è la cosa migliore da fare.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 luglio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay