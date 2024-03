L’oroscopo di sabato 30 marzo: i segni fortunati del weekend di Pasqua

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 30 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo. Si preannuncia un giorno dinamico che vi piace molto. Farete incontri piacevoli che vi renderanno più fiduciosi.

Toro

La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere. Un colpo di fortuna vi permetterà di compiere progressi verso i vostri obiettivi. Cogliete questa opportunità senza indugio.

Gemelli

Preferirete il lavoro di squadra alle lotte di potere. Attirate buoni rapporti così. Il vostro fisico è capriccioso e poco adatto alle attività che fate. Gli alti e bassi che sentite sono un segno di stanchezza mentale. I contatti con gli amici sono più caldi e più aperti del solito… vi sentirete più liberi del solito, soprattutto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra fiducia e calma vi attira simpatie e vi rende affidabili agli occhi degli altri. La vostra energia tornerà e sarete in grado di pensare più concretamente a ciò per cui vale veramente la pena consumarla. Oggi sarete determinati a proseguire negli sforzi passati e a procedere nelle vostre aspirazioni.

Leone

La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi. Un’ondata benefica di pura fortuna sta per rigenerare il vostro ottimismo e quello di chi vi circonda.

Vergine

Avrete la capacità di evitare problemi e di imporre i vostri limiti. I vostri livelli di energia sono in aumento, ma siate particolarmente attenti a non provocare stress mentale facendovi coinvolgere in accese discussioni. È il momento di rivendicare i vostri diritti. Non rimanete sulle vostre, non renderà le cose più veloci.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e non rimarrà nulla sul vostro cammino. Siate tolleranti, non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al vostro fegato, non esagerate con i piaceri della tavola. Avete l’occasione di migliorare la vostra vita, che si arricchirà grazie a nuove amicizie.

Scorpione

Prenderete coscienza degli errori passati e avrete bisogno di confidarvi con qualcuno. Non tiratevi indietro. Avrete le mani libere e più fiducia da parte di chi vi circonda per riuscire a mettere alla prova le teorie. Non esitate a chiedere aiuto per superare le vessazioni e le preoccupazioni. Potrete beneficiarne.

Sagittario

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione. Avrete ragione a dare uno sguardare sul saldo del vostro budget: chiedete consigli pratici.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 30 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra sensibilità vi porta a essere troppo permalosi, quindi cercate di relativizzare, alla luce della ragione… Siete troppo spensierati e avete bisogno di rallentare. State facendo troppo tutto insieme. Sono necessarie calma e evasione. Se riuscite a frenare la vostra impazienza, tutto andrà bene! Non imponete a tutti i costi la vostra volontà agli altri!

Acquario

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Troverete spontaneamente un modo per evitare le difficoltà e mostrare con maggiore fermezza e chiaramente le vostre opinioni.

Pesci

Avrete bisogno di accelerare il ritmo dei vostri progetti oggi, per assicurare più successo alla loro conclusione. L’agitazione mentale che state provando potrebbe portarvi a esagerare fisicamente. Non prendete sul serio le voci di corridoio: cercate di saperne di più.

Questo è l'oroscopo di oggi, 30 marzo 2024.

