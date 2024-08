L’oroscopo della domenica, i segni fortunati del 4 agosto

Previsioni del weekend su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 4 agosto 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 agosto 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda ed è tempo di festeggiamenti. La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci, non sono una giusta ricompensa. Sarete sulla stessa lunghezza d’onda di chi vi circonda. Buone notizie in arrivo!

Toro

Ottenete grande gioia a gettare ulteriore benzina sul fuoco… Fate attenzione e calmatevi. Le vostre parole sono più pungenti di quanto crediate. Troverete più facile trovare un equilibrio tra attività e rilassamento. Vi stimolate meglio e potete sentire la differenza. Siete spinti all’azione, ma non sdegnate chi ha meno energia di voi.

Gemelli

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli e come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a rilassarvi per mantenere l’equilibrio. Vi verrà data la possibilità di difendere i vostri interessi con destrezza: è un’opportunità che si rivelerà redditizia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avrete la sensazione che tutto va troppo in fretta e parlare con gli altri vi permetterà di tenere il passo. Siete completamente a vostro agio con voi stessi e il vostro equilibrio è sempre più forte. Riprendere uno sport sarebbe anche una buona idea. Sarete più naturali del solito e la gente si fiderà di più. Mostrate la vostra riconoscenza.

Leone

Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi e non rassegnatevi troppo facilmente di fronte alle difficoltà. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi. La vostra capacità di adattamento ai cambiamenti vi porterà fortuna. Avete ragione a essere aperti a diverse opzioni offerte.

Vergine

Un eccesso di fiducia rallenta l’ascensione: siate discreti per quanto concerne i vostri progetti prima di lanciarli. State guadagnando fiducia, ma vi sentite sotto attacco e passate del tempo su mansioni difficili. Pianificate le vostre azioni per bene. Sarete in grado di disfarvi di una notevole preoccupazione oggi. Date prova di fermezza e non lasciatevi sopraffare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo ma anche di un po’ di sport. I vostri sforzi saranno premiati.

Scorpione

Se dovete lavorare oggi, troverete difficile rimanere concentrati. Le discussioni predominano. I vostri impulsi vi impediscono di dosare i vostri sforzi e questo vi esaurisce. Prendere un giorno di riposo sarebbe l’ideale. Compiacere gli altri vi porterà soddisfazione… Non lamentatevi mentre lo fate, sarebbe indegno.

Sagittario

Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. L’aria non sarà vostra amica oggi. Il vostro realismo vi permetterà di evitare le grinfie di persone poco interessanti e perdite di tempo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 4 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra semplicità vi permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Approfittate per disfarsi delle abitudini che si basano su false premesse. Ci sono lacune evidenti nel vostro stile di vita. Un senso di sicurezza vi rende più inclini a concentrarvi maggiormente su chi vi circonda e a intervenire in loro aiuto.

Acquario

Sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri perché vi piacerà sentirvi utili. Avete bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze di base senza orgoglio, che è fuori luogo. Dormite di più. Vivrete delle situazioni molto piacevoli. Avrete uno stato d’animo combattivo e sarete determinati.

Pesci

Trarrete i vantaggi di una piacevole e accogliente atmosfera. Attendete un altro giorno per iniziare una discussione approfondita. Sarebbe un bene migliorare la circolazione sanguigna praticando sport e prendendo una boccata d’aria fresca. Avete un forte desiderio di assumervi da soli il vostro bisogno si sicurezza. State attenti a non isolarvi troppo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 agosto 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay