Oroscopo di mercoledì 6 marzo 2024: i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 6 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata non esaltante: malintesi e pettegolezzi rendono l’ambiente in cui vivete un campo di battaglia. Fate attenzione a come vi comportate e parlate. Se avete in programma un viaggio o uno spostamento, potendo, rimandatelo a domani: partirete più tranquilli. Momenti di sovreccitazione nervosa, da neutralizzare con tazze di camomilla o gocce di valeriana; no ai farmaci di sintesi.

Toro

Prima parte della giornata piacevole e serena, grazie alla Luna in trigono; potrete approfittarne per regalarvi una gita, una vacanza anche breve. Non rinunciate a un’occasione per divertirvi in modo intelligente: cercate di giostrarvi tra i vari impegni in modo da trovare il tempo per tutto, sia il dovere che il piacere. Fitti dialoghi con il partner. Inviti e incontri per i single.

Gemelli

Sfruttate le buone posizioni planetarie di questo momento, utilizzando al meglio l’intuito e la fantasia, e sfoderando tutta la vostra inventiva per elaborare progetti innovativi e creare nuove e proficue alleanze. In ambito sentimentale, date uno scossone al rapporto di coppia, se il partner è distratto o impegnato su altri fronti. Piacevolissimi i programmi serali degli amici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per riuscire a ottenere ciò che vi siete prefissi, fermatevi e ricaricatevi della giusta quantità d’energia. Se foste meno enigmatici e più disposti a dialogare con le persone vicine, tanti malintesi si dissolverebbero con facilità! La Luna, in opposizione, pone l’accento sulla vita di coppia e v’induce a chiedervi se avete veramente dato tutto quello che potevate sul piano affettivo.

Leone

Secondo le stelle, sarà un gioco da ragazzi sistemare le questioni in sospeso, anche le più difficili. Oggi, con l’astro notturno nel sesto Campo, potrete mettere facilmente fine ad un guaio che vi dà tanto fastidio. Mettete a frutto la vostra esperienza, fate vedere a tutti quanto valete! Una storia d’amore può mettervi in crisi. Concedetevi il lusso di un po’ di tempo tutto per voi.

Vergine

Non smentirete la vostra fama di persone dotate di senso pratico, poiché saprete distinguere una buona occasione da un’altra che lo è solo in apparenza. Con saggezza, valuterete il pro e il contro prima di decidere un passo importante. Anche in ambito sentimentale, avete chiaro in mente il percorso da seguire: inutile bruciare le tappe, il tempo è dalla vostra parte.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata incerta, con la Luna che disegna un aspetto di quadratura con il vostro segno. Il risultato dipenderà dall’angolazione in cui vi porrete. Forse sarebbe meglio agire poco ed evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine. Se il partner fa i capricci mandando a monte un vostro programma della serata, non disperate: godetevi una ventata di libertà con gli amici.

Scorpione

Avete nella Luna amica un’imbattibile compagna, che vi permetterà di trascorrere una bella giornata, davvero proficua e divertente. Basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante: imparate a remare entrambi nella stessa direzione, senza nessuna ansia.

Sagittario

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Nel modo di comunicare, siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati. Niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Sfornate nuovi appassionanti progetti.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 6 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna nel segno, fino all’aperitivo delle 18, è una garanzia di buonumore e vivacità. Pensiero positivo, gratificazioni e buone occasioni: tenete gli occhi aperti! Dimostrerete disponibilità sentimentale al di là di ogni dubbio; la vostra comprensione delle necessità e delle emozioni del partner sarà tale da mettervi in perfetta sintonia con i suoi pensieri e le sue sensazioni.

Acquario

Godetevi una giornata di tutto riposo, costellata da riflessioni e ispirazioni, da illuminazioni e sogni, che al momento giusto potranno tradursi in realtà. Evitate però d’isolarvi, quando c’è qualcosa che non va. Almeno per oggi, se non vi sentite in forza, incrociate le braccia e affidate ad altri i compiti più gravosi. Una volta ogni tanto, si può! In amore non mancano alti e bassi.

Pesci

L’occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate; con la Luna in Capricorno e Mercurio nel segno, non fatevela scappare. Non sprecatela mostrandovi troppo esigenti! Il cielo affettivo sprizza di serenità per chi è stabilmente e felicemente in coppia. Ma neppure i single potranno lamentarsi: gli incontri che faranno oggi potranno rivoluzionare la loro vita.

