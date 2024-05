Oroscopo di giovedì 9 maggio: ecco i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 9 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La fuga sarà il tema ricorrente di questa giornata. Avete bisogno di uscire dalla vostra routine per prendere un ventata di freschezza e di prendere una pausa dalle preoccupazioni anche se sono solo passeggere. Riceverete una buona notizia. Prenderete il controllo sugli eventi esterni, soprattutto quelli a tema legale.

Toro

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie, ma attenzione a evitare di prendere decisioni importanti nella giornata di oggi. Una buona notizia vi farà sorridere. Il moto continuerà a essere necessario.

Gemelli

Ritrovate la serenità. È tempo di fare un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Sarete in ottima forma, soprattutto se vi dedicate al vostro sport preferito, e il vostro entusiasmo potrebbe portarvi a conoscere nuove persone.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete più orgogliosi che mai e manterrete le vostre promesse. Sarete contenti di voi stessi, ma attenzione: non passate ore a parlare di problemi di salute con alcune persone, altrimenti sembrerete ipocondriaci. Non avrete difficoltà a convincere gli altri a collaborare con voi.

Leone

Imponete le vostre idee senza rendervene conto. Siate flessibili! La stanchezza vi trattiene sul fronte fisico, ma basterà un po’ di sonno per ricominciare col piede giusto. Oggi avrete delle difficoltà nel prendervi sul serio, ma chi vi sta intorno lo apprezzerà.

Vergine

Un aiuto esterno vi aiuterà a risolvere un problema una volta per tutte. Il morale è in rimonta e siete di buon umore. Avete tendenza a reagire troppo in fretta, ma saprete come sbollentare gli equivoci che vi circondano.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete decisi ad affrontare questioni importanti e saprete implicare chi vi circonda. Sarà positivo controllare obiettivamente la vostra dieta per migliorare alcuni squilibri potenzialmente nocivi. State per entrare in una nuova fase, in cui le vostre relazioni intime saranno al top.

Scorpione

Il telefono non smette di squillare e i contatti procedono bene… Non esitate a negoziare. Dovrete lasciare andare le vostre idee fisse se dovrete ritrovare il vostro slancio e rinfrescarvi le idee. L’aria fresca è essenziale. Sarete ricercati per gli aspetti difficili e pratici: non isolatevi.

Sagittario

Se agite in modo semplice, sarete in grado di gettare le basi per i vostri obiettivi. Buttatevi. Dovreste migliorare il tono muscolare. Il vostro altruismo vi ha un po’ preso la mano: riposate e pensate di più a voi stessi, magari trovando un posto tranquillo dove isolarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 9 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete decisi ad affrontare questioni importanti e saprete implicare chi vi circonda. Controllate la dieta. Buone notizie in arrivo.

Acquario

Rimarrete delusi se cedete alla tentazione di aiutare chi non vuole essere aiutato. Siete più calmi e più attivi e tutto sta andando bene, ma serve un po’ di spazio per riflettere su alcune idee. Massima soddisfazione dalle vostre relazioni con i vostri cari.

Pesci

I vostri rapporti con i più giovani vi motiveranno ad andare avanti e riaccenderanno il vostro entusiasmo interiore. Tuttavia, gli scombussolamenti quotidiani vi indeboliscono: ammettete che avete sfidato la fortuna e metteteci una pezza. Sarete più aperti ad altri modi di pensare.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay