Oroscopo dall’1 al 7 luglio 2024, ecco come andrà la prima settimana di luglio

Mercurio passerà dal segno del Cancro a quello del Leone, porta con sé un'energia comunicativa diretta e decisa. Il tutto sarà accentuato dalla Luna Nuova in Cancro, in arrivo il 6 luglio.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio 2024, prevede alcuni transiti interessanti per i dodici segni zodiacali.

Mercurio effettuerà un passaggio dal segno emotivo del Cancro a quello deciso del Leone: l’energia comunicativa cambierà, diventando più diretta e voluta. Questo transito porta con sé la voglia di esprimere la propria opinione, senza peli sulla lingua ma con creatività.

Nel weekend e precisamente il 6 luglio ci sarà la Luna nuova in Cancro: i toni si fanno più forti e decisi.

Oroscopo della settimana 1 – 7 luglio 2024

Ariete

La situazione sembra stare migliorando, caro Ariete: i pensieri saranno più leggeri e saranno fortunate le intuizioni. Non sei ancora pronto per tornare al 100% alla socialità, ma sei sulla strada giusta.

Toro

Caro Toro, questa settimana la tua parola d’ordine è indecisione. Non sai bene come agire e come muoverti: prenditi un po’ di tempo per decidere bene.

Gemelli

La fortuna bacia i belli, caro Gemelli! E tu sei senza dubbio uno di questi. Mantieni un atteggiamento fiducioso e tutto e tutto andrà per il verso giusto.

Cancro

Venere ti fa l’occhiolino e ti rende irresistibile: ogni momento passato con te sarà sereno e indimenticabile. Sei incantevole.

Leone

La settimana sembra iniziare in salita, caro Leone, ma dalla metà Mercurio passerà nel tuo segno e ribalterà la situazione. La tua mente si riaccenderà, portando rivoluzione e creatività.

Vergine

Ti aspetta una settimana di concentrazione, cara Vergine! Vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, ma per farlo bisognerà essere determinati e costanti. Non farti abbattere da parentesi di down.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dall’1 al 7 luglio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Cara Bilancia, la prima metà della settimana scorrerà abbastanza tranquilla. Un po’ di insicurezza si farà sentire nel weekend, colpa della Luna Nuova in Canco, ma domenica tutto rientrerà nella norma.

Scorpione

Questa settimana, caro Scorpione, la settimana inizia con i nervi a fior di pelle. Fortunatamente, la situazione migliorerà, portando con sé anche un pizzico di tenerezza e sguardo al futuro.

Sagittario

L’inizio della settimana scorre senza particolari problemi, ma con il passaggio di Mercurio in Leone la tua mente si accenderà e l’intuito si sbloccherà.

Capricorno

Sembra che questa estate non voglia partire per te, Capricorno. L’umore è sempre più basso, ma non farti scoraggiare.

Acquario

Inizio settimana nervoso, caro Acquario. Mercurio nel segno opposto del Leone ti spinge ad essere più deciso, ma ciò ti destabilizza. Non esporti se non sei sicuro.

Pesci

La settimana scorre senza problemi caro Pesci, solo le due giornate centrali di mercoledì e giovedì saranno leggermente nuvolose, ma niente di preoccupante.

