Oroscopo dal 15 al 21 luglio 2024, ecco come andrà la terza settimana di luglio

I tre transiti principali di questa settimana porteranno i 12 segni zodiacali a ragionare su determinati eventi e riuscire a mettere fine ad alcune situazioni, aprendosi a nuove possibilità.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2024, prevede ben tre transiti interessanti per i dodici segni zodiacali.

La settimana, infatti, si aprirà giorno 15 luglio con la congiunzione di Marte a Urano nel segno del Toro, che potrebbe riservare delle sorprese e dei cambiamenti. Il resto dei giorni scorrerà abbastanza tranquillo, ma nel weekend ci saranno due transiti fondamentali. Il 20 luglio Marte passerà in Gemelli, portando con sé diverse idee, mentre il 21 luglio avremo nuovamente la Luna Piena in Capricorno, che ci servirà per mettere dei confini definitivi.

Questi transiti sono fondamentali perché permetteranno ai 12 segni zodiacali di ragionare su determinati eventi e riuscire a mettere fine ad alcune situazioni, aprendosi a nuove possibilità. Questa è una settimana di consapevolezza.

Oroscopo della settimana 15 – 21 luglio 2024

Ariete

L’inizio della settimana sarà abbastanza tranquillo, caro Ariete. La situazione potrebbe peggiorare nel weekend, con la Luna Piena in Capricorno che ti innervosisce parecchio: occhio a non esagerare.

Toro

La congiunzione di Marte e Urano nel tuo segno creano un mix di energia incredibile: hai voglia di novità e di cambiamenti. Con la Luna Piena del weekend potreste mettere dei limiti molto marcati a delle situazioni.

Gemelli

Sei un concentrato di energia e dinamicità, caro Gemelli, e se qualcuno (come Nettuno) volesse provare a fermarti, non ci riuscirebbe. Non lasciarti trasportare.

Cancro

Marte e Urano in Toro potrebbero riservarti alcune sorprese ad inizio settimana, complice la Luna in bell’aspetto. La Luna Piena potrebbe portarvi ad essere un po’ più riflessivi.

Leone

Nonostante Mercurio e Venere siano brillanti nel tuo segno, questa settimana a tenerti sotto scacco è Marte che ti renderà nervoso e poco diplomatico. Non lasciarti vincere della rabbia.

Vergine

La congiunzione tra Marte e Urano porterà con sé vitalità ed energia, mentre la Luna Piena del weekend ti renderà determinata.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Fino a metà settimana sarai socievole e avrai voglia di uscire e stare a contatto con la gente, ma nel weekend potresti sentire l’esigenza di un po’ di tranquillità.

Scorpione

Marte e Urano congiunti potrebbero giocarti qualche brutto scherzo: le tue emozioni e le tue sensazioni saranno amplificate. Prova a non esplodere.

Sagittario

Settimana di introspezione per te, caro Sagittario. Mercurio, Venere e Saturno ti invitano a riflettere e a definire i tuoi obiettivi.

Capricorno

Finalmente un po’ di movimento nel tuo cielo, caro Capricorno. La congiunzione di Marte e Urano nel segno del Toro di scuoteranno alla grande, riportando energia e voglia di fare. La Luna Piena nel tuo segno amplificherà tutto: cerca di trarre il positivo.

Acquario

Marte e Urano non ti renderanno la vita facile, Acquario, insieme a Venere e Marte, ma da domenica tutto tornerà al suo posto e potrai tirare un sospiro di sollievo.

Pesci

La congiunzione di Marte e Urano scuoterà anche le tue acque, caro Pesci, ma con la tua fermezza non ti farai trascinare. Cerca il relax nel weekend.

