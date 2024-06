Oroscopo dal 24 al 30 giugno 2024, ecco come andrà l’ultima settimana di giugno

Nel weekend avremo un bel sestile tra Venere in Cancro e Marte in Toro: amore e passione si fonderanno, soprattutto per i segni d’acqua.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024 vede ancora una volta il trionfo di pianeti nel segno del Cancro.

Questo porta con sé un’energia di protezione, che potrebbe aiutare a rafforzare i legami e promuovere armonia e benessere. Nel weekend avremo un bel sestile tra Venere in Cancro e Marte in Toro: amore e passione si fonderanno, soprattutto per i segni d’acqua.

Oroscopo della settimana 24 – 30 giugno 2024

Ariete

Mio caro Ariete, questa settimana la tua parola d’ordine dovrà essere moderazione. Ancora qualche tensione nel corso dei giorni, non scontrarti con tutti.

Toro

Questa settimana trascorrerà piacevolmente e senza intoppi: martedì prenditi una pausa, riposati.

Gemelli

Non riesci a stare fermo, caro Gemelli, ma questa settimana un po’ di riposo ti farebbe bene, soprattutto nei primi giorni.

Cancro

Settimana al top per te, Cancro! Le stelle sono dalla tua parte e brilli come non mai, ma attenzione ai fraintendimenti.

Leone

Zero energie questa settimana, ogni cosa potrebbe diventare un pretesto per farti innervosire. Fortunatamente nel weekend andrà meglio: la Luna ti rinvigorirà.

Vergine

Il tuo percorso e i tuoi obiettivi sono molto chiari, non perderli di vista! L’unica cosa che potresti fare è ampliare le tue vedute: è il momento.

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

La Luna in Acquario ti porterà a buttarti il passato alle spalle, avrai nuovi obiettivi e un entusiasmo ritrovato. Accogli le nuove possibilità.

Scorpione

La settimana inizierà in salita per te, caro Scorpione. Se riuscirai a concentrarti però tutto andrà per il verso giusto e riuscirai a tagliare i tuoi traguardi.

Sagittario

Questa settimana sarà carica di emozioni, Sagittario, e tu non sei abituato a barcamenarti. Il weekend sarà un’occasione per fare qualcosa di bello.

Capricorno

Non ti va di partecipare alla socialità, Capricorno: sei scontroso e preferisci stare in solitudine. Forse la Luna ti renderà meno nervoso? Chissà.

Acquario

Qualche piccolo intoppo ci sarà in settimana, ma tu sarai capace di invertire il trend: non farti vincere, usa la tua creatività.

Pesci

L’influsso positivo della scorsa settimana si riversa anche su questa. Sei energico, magnetico e irresistibile: avete un’aura magica.

