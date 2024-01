Oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024, ecco come andrà la quinta settimana dell’anno

Il sestile che avvicina Mercurio e Nettuno, accende la fantasia, accorda logica e libertà di pensiero, rendendoci produttivi e creativi.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Quella dal 29 gennaio al 4 febbraio è l’ultima settimana con tutti i pianeti veloci nel segno del Capricorno, che sono in armonia con Giove e Urano, entrambi in Toro, e Nettuno che invece si trova in Pesci. Finalmente un po’ di serenità?

Il mese di febbraio, astrologicamente parlando, inizia con un sestile che fa avvicinare Mercurio e Nettuno, accendendo la fantasia, logica e libertà di pensiero si accordano, rendendoci produttivi e creativi.

Oroscopo della settimana 29 gennaio – 4 febbraio 2024

Ariete

Ancora nervi a fior di pelle questa settimana, caro Ariete. Quando i tuoi nervi sono così tesi è troppo difficile per te trattenerti: conta fino a dieci, o forse a cento.

Toro

Ancora positive vibes per te, Toro! Stai così bene che riesci a fare ogni cosa senza il minimo sforzo.

Gemelli

Senso di abbandono e solitudine dominano la tua settimana, ma stai tranquillo: tirerai fuori una risorsa inaspettata!

Cancro

Rassegnazione e pessimismo sono la tua linfa vitale questa settimana: sei inconsolabile, Cancro!

Leone

Giove questa settimana ti toglie un po’ di leggerezza, caro Leone. Cerchi di fare il bravo, ma tutto sommato giochi in casa: ti senti compreso, ma non supportato.

Vergine

Dopo la lentezza di settimana scorsa, finalmente un po’ di energia: sei positiva e spensierata, niente turbe per te questa settimana, Vergine!

Seconda metà

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Non ti senti apprezzata come vorresti e meriteresti: muso lungo e lo sguardo basso per tutta la settimana. Come sei scocciata, Bilancia!

Scorpione

La tua produttività in queste settimane è irrefrenabile: vorresti poter smettere di dormire per fare quante più cose possibili. Fortunatamente, ritagli un po’ di tempo anche per l’amore.

Sagittario

Questa settimana sarà scandita dai rimpianti: tutte le cose che non sei riuscito a fare ti tormentano. Non sarebbe il caso di prenderti un po’ di tregua?

Capricorno

Ogni tuo desiderio è un ordine, Capricorno! Sei circondato da amore e approvazione, pane per i tuoi denti, diciamocelo!

Acquario

L’estrema sensibilità della scorsa settimana è visibile anche in questa: sei chiuso in te stesso e non vuoi saperne di venire fuori.

Pesci

Sei inquadrato e sicuro come non mai! Hai le idee chiarissime, per una volta anche in amore.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay