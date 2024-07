Oroscopo dall’8 al 14 luglio 2024, ecco come andrà la seconda settimana di luglio

L'11 luglio Venere entra in Leone: la stagione dei flirt è iniziata, ma i legami migliori rimangono quelli in cui non ci si prende troppo sul serio.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dall‘8 al 14 luglio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Clicca qui e leggi le previsioni di Paolo Fox per l’anno 2024

Quadro astrale

L’oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2024, prevede un transito interessante per i dodici segni zodiacali.

Se nella prima parte della settimana, infatti, sentimentalmente parlando saranno i segni d’acqua ad essere al top, dall’11 luglio si cambierà direzione. Venere entra in Leone: la stagione dei flirt è iniziata, ma i legami migliori rimangono quelli in cui non ci si prende troppo sul serio.

Oroscopo della settimana 8 – 14 luglio 2024

Ariete

Finalmente il tuo cervello torna a lavorare come si deve, caro Ariete. A lavoro renderai molto di più rispetto alle settimane precedenti, dove sei stato quasi in standby. Per l’amore, però, c’è ancora tempo.

Toro

Caro Toro, quasi tutta la settimana scorrerà senza alcun intoppo: da venerdì però ci sarà un cambio di rotta, quindi goditi i giorni fino a giovedì.

Gemelli

Rispetto agli anni scorsi, questa settimana di luglio è assolutamente diversa per te, caro Gemelli. Se prima il tuo desiderio era uscire e divertirti, adesso preferisci la pace e la serenità di casa tua.

Cancro

Il mood delle settimane scorse si amplifica e ti mette al top della classifica dei segni: hai tutti i pianeti in tuo favore, cosa vuoi di più?

Leone

Mercurio nel tuo segno già dalla scorsa settimana ha contribuito a far riaccendere la tua mente, ma questa settimana sarà irrefrenabile. Hai sete di conoscenza.

Vergine

Questa settimana, cara Vergine, non hai assolutamente voglia di dedicarti al tuo solito perfezionismo: lascia un po’ andare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dall’8 al 14 luglio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Cara Bilancia, ho buone notizie per te: le settimane di intolleranza stanno finendo. Ancora qualche piccolo sforzo e tornerai ad essere la solita, divertente e dolce.

Scorpione

Scorpione caro, hai tempo fino a giovedì per goderti il favore degli altri, anche perché sarai particolarmente capriccioso. Dopo, sarà tutto in salita.

Sagittario

Se la scorsa settimana non è stata delle migliori, in questa tirerai un sospiro di sollievo: ricominci a metterti in gioco.

Capricorno

Da una parte avrai Venere che ti farà venire qualche dubbio o insicurezza, ma Marte farà in modo da non farti influenzare da essi. Umore ancora basso.

Acquario

Mi dispiace per te, caro Acquario, ma come la scorsa settimana questi giorni scorreranno un po’ nervosi. Hai Mercurio e Marte a sfavore e, dal weekend, completerà il quadro anche Venere. Tieni duro.

Pesci

Sei così sereno in questo periodo che mi sembra inutile anche ribadirlo. Sei il ritratto della beatitudine e del benessere.

Immagine di repertorio da Pixabay