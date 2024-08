Patti, l’ospedale senza stecche: frattura bloccata col cartone. Interviene Schifani

In mancanza delle stecche necessarie per ammortizzare la frattura, al giovane sono state applicate delle barre di supporto in cartone.

Incredibile quanto successo all’ospedale Barone Romeo di Patti, luogo (come tanti altri) spesso in emergenza riguardo al personale medico e altri disservizi. Nelle scorse ore, un giovane originario di San Piero Patti si è infatti recato al pronto soccorso cittadino per una frattura al perone.

In mancanza delle stecche necessarie per ammortizzare la frattura, al giovane sono state applicate delle bare di supporto in cartone.

Patti, giovane “ingessato” col cartone: lo sfogo del padre

La mancata ingessatura al figlio, ha derivato lo sfogo del padre del ragazzo. “Chiedo al presidente Schifani, all’assessore alla Sanità e ai deputati regionali se si può uscire dal Pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche. Preciso che i sanitari non c’entrano nulla, fanno solo sacrifici. Solo due medici di turno e da più di un mese mancano le stecche per stabilizzare gli arti. Mi piacerebbe tanto regalare al presidente o all’assessore il cartone con cui è stata steccata la gamba di mio figlio”.

Schifani dispone un’ispezione

A causa dell’operazione improvvisata e col cartone al posto dell’ingessatura classica, Renato Schifani ha disposto un’ispezione nei confronti dell’ospedale indicato, il Barone di Patti. “Ho chiesto all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, di avviare immediatamente una ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda, è inaccettabile. Chi ha sbagliato deve pagare. Mi metterò in contatto con la famiglia del ragazzo per porgere le scuse a nome della Regione Siciliana” – ha dichiarato il governatore della Sicilia Renato Schifani.