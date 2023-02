Trasporti e infrastrutture, da Fit Cisl l’idea di un Osservatorio regionale: “Fare presto”

Un osservatorio sulle infrastrutture e i trasporti per migliorare la mobilità di merci e persone: la proposta di Fit Cisl Sicilia.

Un Osservatorio regionale per le infrastrutture e i trasporti in Sicilia, che metta insieme parti sociali, istituzionali e aziende per accelerare sulla realizzazione delle opere ferroviarie, stradali e portuali. Questa è la proposta di Fit Cisl Sicilia.

Sull’argomento Fit Cisl ha organizzato, nella sala del Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo, una tavola rotonda dal titolo: “Sicilia Domani: trasporti e infrastrutture per un sistema efficiente di mobilità dei cittadini e di movimentazione merci”.

Erano presenti, oltre al segretario generale di Fit Cisl Sicilia Dionisio Giordano, anche il segretario generale nazionale Salvatore Pellecchia, membri della Giunta regionale e dell’Ars, le strutture commissariali di Anas, Ferrovie e Porti e i rappresentanti delle principali realtà aziendali dei settori trasporti e infrastrutture in Sicilia.

Osservatorio regionale per infrastrutture e trasporti in Sicilia, l’idea

“L’imperativo è fare presto – ha detto segretario generale, Dionisio Giordano -, bisogna accelerare i tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali, che spesso in Sicilia raggiungono quasi i 15 anni, e pensare a un Piano trasporti della Regione che veda finalmente la realizzazione di una ‘integrazione’ gomma/ferro necessaria per la mobilità dei cittadini, la movimentazione delle merci e il rilancio dei settori cruciali quali turismo, industria e tanto altro e che come sindacato chiediamo da anni. I fondi del resto ci sono, ben 20 miliardi di euro per le infrastrutture ferroviarie, viarie e portuali”.

“Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), Pnrr, Contratti di programma di Anas e Rfi con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Accordo di programma quadro rafforzato tra Anas e Regione siciliana, fondi ministeriali, Piano nazionale complementare e decreto Porti, Pon infrastrutture e reti sono fonti di finanziamento che assicurano alla nostra regione circa 20 miliardi di copertura economica per le infrastrutture ferroviarie, viarie e portuali”, ha spiegato Giordano.

“Il nuovo governo regionale e la nuova Ars non devono mancare questo obiettivo: sfruttare al massimo tutte le risorse disponibili per fare di infrastrutture e trasporti il volano della nostra economia”. Sui tempi, aggiunge Giordano, “il Pnrr non si limita a declinare esclusivamente misure finanziarie e aspetti economici, ma anche misure di semplificazione e snellimento delle molteplici procedure tecnico-amministrative che concorrono alle diverse fasi di programmazione, progettazione e costruzione di un’opera, i cui tempi autorizzativi nelle diverse fasi spesso sono addirittura superiori al tempo necessario per realizzare l’opera stessa”.

L’altro tema al centro del dibattito è stata l’esigenza di interconnessione trasporti/infrastrutture per rilanciare la competitività delle imprese, favorire la mobilità dei cittadini e delle merci. Per quanto riguarda le ferrovie, l’obiettivo principale è il collegamento veloce lungo la direttrice Messina-Catania-Palermo: un investimento di 9,3 miliardi di euro che ridurrebbe i tempi di percorrenza di 25 minuti sulla Messina-Catania (oggi in 70 minuti) e di circa un’ora sulla Catania-Palermo (oggi in 2 ore e ½), incrementando potenzialmente anche la frequenza dei treni.