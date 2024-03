Ozempic, a ruba il farmaco per diabetici che aiuta a perdere peso senza soffrire

Il farmaco Ozempic, ideato originariamente per la cura del diabete, sta andando letteralmente a ruba: aiuterebbe a dimagrire

Sta andando letteralmente a ruba il farmaco Ozempic, medicinale pensato per i diabetici, diventato però nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta e senza soffrire. Il farmaco promette infatti di risolvere per sempre i problemi di peso e per tale motivo è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro e di cui si è parlato molto ultimamente.

“Ozempic aiuta a dimagrire senza soffrire”

Durante la trasmissione “Petrolio”, andata in onda martedì 12 marzo alle 21.20 su Rai 3, Duilio Giammaria ha intervistato l’immunologa Antonella Viola, lo psicologo Paolo Crepet, il professore Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri e Giulia Paganelli, fisiatra della Gimbe, per ragionare sugli usi corretti e scorretti dei farmaci e sull’ossessione per il corpo che travolge tantissime persone. Petrolio ha intervistato una donna che lo ha usato. «È la moda del momento, qui a Roma Nord lo usano tutte, almeno 8 donne su 10, anche se non lo ammettono», dice. «Anche se sei magra, tendi a perdere qui 4 chili facilmente senza soffrire. Basta spendere qualche soldo in più».

Quanto costa Ozempic ed il dosaggio

Ma qual è il prezzo del farmaco? Una penna preriempita di Ozempic da 3 ml costa intorno ai 180 euro. La dose iniziale è di 0,25 mg di semaglutide una volta alla settimana. Dopo 4 settimane, la dose deve essere aumentata a 0,5 mg una volta alla settimana. Dopo almeno 4 settimane con una dose da 0,5 mg una volta alla settimana, la dose può essere aumentata a 1 mg una volta alla settimana per migliorare ulteriormente il controllo glicemico. Dopo almeno 4 settimane con una dose da 1 mg una volta alla settimana, la dose può essere aumentata a 2 mg una volta alla settimana per migliorare ulteriormente il controllo glicemico.

Possibili effetti collaterali e l’allarme di Aifa

Le reazioni avverse segnalate con maggiore frequenza durante gli studi clinici riguardavano patologie gastrointestinali, compresi nausea (molto comune), diarrea (molto comune) e vomito (comune). In generale, queste reazioni sono state di gravità lieve o moderata e di breve durata. Con l’aumento delle richieste, il farmaco è diventato difficile da trovare, soprattutto per chi soffre di diabete e ne ha bisogno. A confermarlo era stata anche l’Aifa, con una nota: «L’aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI