“Paga 80 mila euro o sveliamo chat e foto erotiche a tua moglie”: denunciate due ricattatrici

Due donne sono state denunciate per estorsione e circonvenzione d'incapaci: avrebbero ricattato in questo modo decine di uomini

“Ho registrato come ti sei divertito in chat: se non paghi dico tutto a tua moglie“. Questo il messaggio che due donne, di 30 e 50 anni di Casalpusterlengo e parenti tra loro, hanno inviato ad almeno una decina di uomini. E’ stata la guardia di finanza di Lodi a risalire all’identità delle due ricattatrici, attive su Onlyfans e Cam4, attraverso un’analisi finanziaria sui beni e il denaro di cui disponevano senza avere un lavoro.

Le due donne sono accusate di estorsione

Accusate di estorsione a sfondo sessuale e circonvenzione di incapaci, alle due donne sono stati sequestrati preventivamente oltre 130mila euro. Un uomo rimasto vittima della “sextortion” è arrivato a pagare 85mila euro. Il suo timore era che le due “sexworker” (una arrestata e l’altra sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) rivelassero alla sua famiglia il contenuto e le immagini delle chat erotiche che aveva scambiato con entrambe.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI