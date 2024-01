Palermo, preso a bastonate da 4 minori dopo partita di calcetto: avvocato sotto choc

Brutto episodio di violenza in corso Camillo Finocchiaro Aprile

“Non c’era nessuno e mi sono davvero spaventato, questa città è diventata invivibile riguardo alla sicurezza”. Queste le parole di un legale, rimasto vittima, ieri sera, dell’ennesimo atto di violenza gratuita. Palermo insomma, dal punto di vista sociale, episodi alla mano, sembra essere ormai allo sbando. Basti ricordare, tanto per citarne uno su tanti, della disavventura occorsa al giornalista che, dopo una lunga giornata di lavoro, è stato spinto da giovanissimi, sempre in scooter elettrici, mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Dopo la bravata i minori se la sono svignata con atteggiamento irridente.

Zaino salvifico

Nel caso dell’avvocato invece, la disavventura accade in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Quì, mentre stava tornando a casa dopo una partita di calcetto, sono spuntati dal buio, a bordo di due scooter elettrici, quattro ragazzini. Una volta vicini al loro obbiettivo lo hanno colpito con un bastone. Per fortuna, l’uomo è stato protetto dallo zaino che portava alla schiena, riuscendo in tal modo a evitare il peggio.