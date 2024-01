Palermo, è incubo malamovida: 25enne ferito a coltellate nei pressi di un locale

L'ennesimo grave episodio ancora una volta nella zona di via Isidoro La Lumia

Il centro cittadino come una giungla, laddove il pericolo è costantemente in agguato. La movida palermitana, già macchiata di sangue, fa registrare l’ennesimo episodio di violenza estrema. Più o meno la zona è sempre quella, ovvero nei paraggi di via Isidoro La Lumia. Ieri, in via Giuseppe Puglisi, tra piazza Sturzo e piazza Nascè, un giovane dell’età di 25 anni, D.P. le sue iniziali, sarebbe rimasto vittima dell’accerchiamento di cinque persone. Senza capire il perchè ha subito un accoltellamento all’addome dove presenta tre ferite. Ricoverato al Civico non è in pericolo di vita.

Notti pericolose

Continua dunque a dilagare la ferocia nel corso delle notti del capoluogo siciliano, proprio nell’area dove nelle scorse settimane sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, dove è stato ucciso Lino Celesia all’interno della discoteca Notr3 e dove, pochi giorni fa, nei pressi del Teatro Massimo, alcuni ragazzi sono stati vittime di un’aggressione omofoba.