Palermo, scoperto un canile abusivo in città: tre persone segnalate e denunciate dalle autorità

Dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, è stato scoperto e individuato un canile abusivo a Palermo. Il tutto, all’interno di una delle abitazioni di via Castelforte. Una volta effettuato l’accesso alla struttura, sono stati scoperti gli animali tenuti in modo non regolare, alcuni legati con catene ai tavoli o a verande e frigoriferi. Alcuni cani, invece, erano tenuti in gabbie per uccelli.

Canile abusivo a Palermo: la scoperta dopo le segnalazioni

Dopo diverse segnalazioni, i carabinieri sono intervenuti e hanno ritrovato un canile segreto e abusivo dentro un appartamento con giardino e veranda (utilizzata come appoggio per i numerosi animali in possesso). All’interno di questo – situato in via Castelforte a Palermo – ben 25 cani tenuti in gravi condizioni. Per questo motivo, tre persone sono state identificate e segnalate alla Procura. Dopo l’intervento di veterinari e autorità, invece, i cani sono stati affidati ad una affidabile associazione di volontariato.