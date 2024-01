Palermo, ennesimo raid dei ladri nelle scuole, rubati pc e tablet alla V.Emanuele Orlando

Ancora furti di materiale scolastico in un Istituto del capoluogo siciliano

Furto ieri notte, 16/1/2024, alla Vittorio Emanuele Orlando, scuola media di Palermo ubicata tra via dei Nebrodi e via Lussemburgo, una delle zone residenziali della città. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati indisturbati favoriti dal buio, facendo irruzione nelle varie classi soprattutto quelle poste al piano terra. In una hanno scassinato un armadietto dove, all’interno, erano contenute alcune prese e dei pc. Rotta anche una valigia contenente giochi destinati a un “bambino speciale”. Sempre al piano terra i malviventi avrebbero trafugato vari pc e tablet oltre a un glonkespiel, strumento musicale simile a uno xilofono.

Indagini in corso

Allertata, la polizia stamani è intervenuta sul posto facendo l’intero giro della scuola alla ricerca di indizi che possano servire per rintracciare i colpevoli. Gli agenti hanno riferito di avere effettuato ricerche per capire quale possa essere stata la via d’accesso sfruttata dai ladri, senza tuttavia riscontrare alcuna effrazione, nè dei vetri tantomeno delle porte. Un altro caso, l’ennesimo, di raid perpetrati da ignoti nelle scuole palermitane e sul quale le forze dell’ordine cercheranno di fare chiarezza.