Ladri in azione in una scuola elementare a Palermo, portati via tablet e computer

Indagini in corso per risalire all'identità dei malfattori, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza

Ladri in azione in un istituto scolastico di Palermo. Ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, hanno fatto irruzione all’interno della scuola elementare e materna “Salgari” in via Nicolò Alongi. I vandali hanno messo a soqquadro i locali e rubati alcuni computer, tablet e lavagne elettroniche. Niente scuola per 250 bambini, costretti a tornare a casa.

Indagini in corso

Lanciato l’allarme dal personale della scuola, sono intervenute la forze dell’ordine per i rilievi. Indagini in corso per risalire all’identità dei malfattori, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.