Furto in un istituto scolastico di Licata, ladri portano via pianole e ventilatori

Il dirigente scolastico ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. In passato l'istituto aveva subito altri simili furti

Ladri in azione in un istituto scolastico di Licata. Ignoti, dopo aver rotto un vetro, hanno fatto irruzione all’interno del “Guglielmo Marconi” di via Egitto e hanno portato via due pianole digitali e alcuni ventilatori.

Indagini in corso

Il dirigente scolastico ha denunciato l’episodio. In passato l’istituto aveva subito altri simili furti. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi.